Heidelberg. (sm) Dafür, dass es in diesem Jahr wieder keine große Kerwe gab, war die wegen Corona geschrumpfte "Keine Kerwe" in Kirchheim dann doch sehr nett. Gemessen an dem Andrang vor dem Einlass und der Lautstärke der "Dicken Kinder", die am Samstag auf dem Platz vor dem Bürgerhaus spielten, war es eine gelungene Ersatzkerwe.

Der Stadtteilverein Kirchheim hatte alles, was behördlich vorgeschrieben war, auch befolgt – was dem Spaß, den die Gäste hatten, keinen Abbruch tat. Wesentlich dafür sorgte neben "Speis und Trank" die Pfälzer Band "Die dicken Kinder", die am Wochenende die Besucher auf die Beine brachte. Denn hier nicht zu tanzen oder wenigstens beim gemütlichen Zusammensitzen den Körper rhythmisch zu bewegen, war eigentlich unmöglich.

Jeder, der sich nicht unbedingt tiefgründig unterhalten wollte, kam auf seine Kosten. Ob Rock, Pop, Soul, Funk, Hip-Hop, Samba, Country, Rockabilly oder Swing – das Repertoire der Band war riesig. Und so blieben die meisten dann auch bis zum Ende. 23 Uhr war Schluss, aber noch lange nicht mit lustig, denn man saß in lauer Nacht und ohne Regen noch eine Weile zusammen.

Viele verabredeten sich dann noch für den nächsten Tag zum ökumenischen Gottesdienst, der von der evangelischen und katholischen Kirche aus Kirchheim gestaltet wurde und weit über 200 Menschen anlockte.

Unter freiem Himmel lauschte man auch dem Posaunenchor der Bonhoeffer Gemeinde sowie Werner Mechler an der Gitarre und Brigitte Albrecht am E-Piano. Es schloss sich ein gemeinsames Mittagessen an, das von den Heidelberger Blasmusikanten begleitet wurde und zu dem noch mehr Kirchheimer kamen.

Am frühen Nachmittag war dann wirklich Schluss – mit der Hoffnung von vielen, dass es im nächsten Jahr wieder eine Kerwe gibt, "diesmal aber wieder eine große", so Stadtteilvereinsvorsitzender Jörn Fuchs, der sich zusammen mit Marliese Heldner mehr als zufrieden über die gute Resonanz der "Keine Kerwe" zeigte. "Die Stimmung war ausgelassen gut", bilanzierte Heldner. Sie habe in Gesprächen gehört, wie toll es war, dass sich viele Freunde und Bekannte nach der langen Coronazeit erst jetzt wieder getroffen hätten. Ein guter Grund für den Stadtteilverein weiterzumachen. So wie am 7. November, wenn es im Bürgerhaus Mundartkabarett gibt.