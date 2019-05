Heidelberg. (ani) Die Stadt wird zukünftig Livemusik-Veranstaltungen in Heidelberger Clubs fördern. Das jedenfalls beschloss der Ausschuss für Bildung und Kultur in der vergangenen Woche einstimmig. Damit fand doch noch das Konzept, das das Kulturamt unter Leitung von Andrea Edel ausgearbeitet hatte, eine breite Zustimmung.

Dabei übte der Verband "Eventkultur" - Repräsentant von Veranstaltungshäusern in der ganzen Metropolregion -, einen Tag vor der Entscheidung harsche Kritik an dem Konzept. Es sei nicht dazu geeignet, das landläufig als "Clubsterben" bezeichnete Phänomen aufzuhalten. Vielmehr müsse dafür ein Plan her, der die ganze Metropolregion mit einbezieht.

Diese Position unterstrich im Ausschuss auch noch einmal Zora Brändle, Vorsitzende von "Eventkultur": "Wir müssen gemeinsam ein Konzept erarbeiten für ein regionales Förderprogramm." Die Idee des Verbands sei, einen Topf zu schaffen, "der nicht in der Verwaltung angesiedelt ist, sondern an einer neutralen Ombuds-stelle, die die Gelder nach einem bestimmten Schlüssel verteilt", so Brändle.

Die "Einführung einer regionalen Clubförderung in der Metropolregion" sei schließlich auch im Rahmen der letzten Haushaltsberatung vom Gemeinderat beschlossen worden. Zum Ärgernis von "Eventkultur" hat das Kulturamt allerdings ein Konzept nur für Heidelberg ausgearbeitet, das insbesondere auch Künstlern zugute kommt. Denn Clubs können eine finanzielle Unterstützung für Livemusik-Veranstaltungen beantragen, die Künstler bekommen davon ein Honorar. In dem Topf stehen in diesem Jahr 30.000, im kommenden Jahr 50.000 Euro zur Verfügung. Das Konzept seit mit Heidelberger Club-Betreibern abgesprochen, erklärte Kulturamtsleiterin Edel im Ausschuss. Schließlich nähmen regelmäßig am neu ins Leben gerufenen "Round Table Clubs" Betreiber aus 17 Heidelberger Musikspielstätten teil - "und der Verband ,Eventkultur‘ umfasst 19 Mitglieder, darunter sind nur vier Heidelberger Clubs", erklärte Edel.

Hintergrund Wie geht es weiter? Endgültig entscheidet der Gemeinderat am 27. Juni über die Einführung des Kulturförderfonds "Livemusikförderung in Heidelberger Clubs". Zuvor muss am 29. Mai noch der Haupt- und Finanzausschuss grünes Licht geben. Vor der Sommerpause sollen noch entsprechende Antragsformulare erarbeitet werden, die es Clubbetreibern möglich machen, möglichst [+] Lesen Sie mehr Wie geht es weiter? Endgültig entscheidet der Gemeinderat am 27. Juni über die Einführung des Kulturförderfonds "Livemusikförderung in Heidelberger Clubs". Zuvor muss am 29. Mai noch der Haupt- und Finanzausschuss grünes Licht geben. Vor der Sommerpause sollen noch entsprechende Antragsformulare erarbeitet werden, die es Clubbetreibern möglich machen, möglichst unbürokratisch an die Gelder zu kommen. Das Kulturamt rechnet damit, dass dann ab 1. September die ersten Anträge auf Förderung aus dem neuen Fonds gestellt werden können. SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster hatte in diesem Zusammenhang eine Idee: "Wir wollen Vorreiter sein für die digitale Stadt - wieso kann man die Anträge nicht digital zur Verfügung stellen?" Kulturamtsleiterin Andrea Edel erklärte, man arbeite in diesem Zusammenhang an einer Lösung. Man sei auch schon jetzt bemüht, den Aufwand für die Clubbetreiber in Sachen Antragsstellung so gering wie möglich zu halten. (ani)

[-] Weniger anzeigen

Bei zwei von dreien dieser runden Tische seien auch Brändle und weitere Vertreter des Clubverbands dabei gewesen - "aber nicht als Partner", ärgerte sich die Vorsitzende Brändle. Dass in dem Prozess zwischen Kulturamt und "Eventkultur" offenbar einiges schief gelaufen sein muss, stellte schließlich Grünen-Stadträtin Kathrin Rabus fest. Ihre Fraktion beantragte daher, den weiteren Prozess zur regionalen Clubförderung in die Hände des Verbands zu legen. Schließlich wurde der Grünen-Antrag mit einer Gegenstimme auch angenommen - allerdings in ziemlich abgewandelter Form. "Eventkultur" soll nun in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wirtschaftsförderung und dem Kulturamt eine Art Workshop auf die Beine stellen, um eine regionale Clubförderung in der Metropolregion zu etablieren - und alle sollen dabei auf Augenhöhe miteinander arbeiten.