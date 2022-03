Denkmal auf dem Platz des Sieges in Simferopol: Dieser T34-Panzer auf einem Sockel erinnert an die Befreiung der Krim durch die Sowjets am Ende des Zweiten Weltkrieges. Das Bild stammt aus dem Jahr 2013. Foto: Buchwald

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Zeiten von gegenseitigen Besuchen der Bürgermeister, Tanzworkshops von Heidelberger und Simferopoler Jugendlichen sowie einem regen Austausch der Universitäten und Kliniken sind schon lange vorbei. Seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 gehört die Halbinsel völkerrechtlich weiter zur Ukraine, faktisch zu Russland – und es gibt keine offiziellen Kontakte zwischen den Städten. Nun kommt die Partnerschaft Heidelbergs mit der Hauptstadt der Autonomen Republik Krim durch den Krieg noch mehr unter Druck.

Hintergrund > Simferopol ist die Hauptstadt der Krim und hat rund 340.000 Einwohner. Sie liegt im Landesinneren, am Salgir, dem größten Fluss der Halbinsel. Über die Bevölkerungszusammensetzung kursieren unterschiedliche Zahlen. Fest steht, dass ethnische Russen die Mehrheit bilden. Die Angaben schwanken zwischen 60 und 80 Prozent. Bis 1954 gehörte die Krim zu Russland. Unter Nikita Chruschtschow wurde sie aber der Ukraine übertragen. Simferopol war im Februar und März 2014 Schauplatz von Auseinandersetzungen, als Russland die Krim annektierte. > Die Partnerschaft mit Heidelberg besteht seit 1991: Am 2. November wurde der Vertrag zwischen den Städten unterzeichnet. Besonders enge Beziehungen pflegten bis zur Annexion die Stadtteile Handschuhsheim und Kiewski Rayon. MLP-Gründer Manfred Lautenschläger ließ im Jahr 2000 auf Anregung des Freundeskreises Heidelberg-Simferopol das Heidelberg-Haus bauen. Es gibt noch weitere Bande zwischen Baden-Württemberg und der Krim. Ludwigsburgs Partnerstadt heißt Jewpatorija, die von Baden-Baden ist bekannter: Jalta. hob

"Die Stadt Heidelberg unterhält aktuell keine offiziellen politischen Beziehungen mit Simferopol", betont ein Stadtsprecher. Trotzdem bemühe man sich, den Kontakt zu den Menschen in der Partnerstadt nicht komplett abreißen zu lassen. So werde die jährliche traditionelle Weihnachtshilfeaktion des Freundeskreises Heidelberg-Simferopol weiterhin mit 2500 Euro von der Stadt unterstützt, hinzu komme ein Betriebskostenzuschuss für das Heidelberg-Haus.

"Eine Beendigung der Partnerschaft steht für uns aktuell nicht zur Debatte", sagt der Stadtsprecher: "Dies entspricht auch einer Empfehlung des Städtetags, der jüngst im Zuge der Ukraine-Krise gerade nicht dazu geraten hat, Städtepartnerschaften zu beenden."

Der Partnerschaftsverein Heidelberg-Simferopol und dessen Vorsitzende Magdalena Melter äußern sich nur schriftlich. Doch Mitglied Günther Kress ist das viel zu wenig. "Der Verein distanziert sich nicht vom Angriffskrieg Putins", kritisiert er. Auch die Annexion der Krim werde vom Vorstand begrüßt. "Bis zum 24. Februar, dem Tag des Angriffs auf die Ukraine, war dies vielleicht noch tolerierbar, doch das ist nun vorbei." Sollte die Stadt Heidelberg die Organisation weiter unterstützen, unterlaufe man damit auch die Sanktionen gegen Russland.

In einem Brief an Oberbürgermeister Eckart Würzner schreibt Kress: "Die Menschen in Simferopol müssen nicht in die Keller gehen und müssen nicht um ihr Leben aufgrund kriegerischer Handlungen fürchten. Im Gegenteil: Die Krim ist Aufmarschgebiet der russischen Streitkräfte und trägt zum großen Teil zum Leid der Ukraine und der ukrainischen Bevölkerung teil." In dem Schreiben fordert er die Stadt auf, dem Freundeskreis kein Geld mehr zu geben, sondern dieses Geld den unter dem Krieg leidenden Menschen in der Ukraine zur Verfügung zu stellen.

Seit der Jahrtausendwende und bis zuletzt hatte sich MLP-Gründer und Mäzen Manfred Lautenschläger in Simferopol engagiert. Ohne ihn und seine finanzielle wie ideelle Unterstützung gäbe es das Heidelberg-Haus nicht. Doch nun schreibt auch er einen Brief an Violetta Tischina, die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins in Simferopol: "Vor über 20 Jahren habe ich das Heidelberg-Haus in Simferopol gebaut. Ich wollte einen Treffpunkt für russische und ukrainische Frauen schaffen, für jetzt ältere Frauen, die als Mädchen von den Nazis als Zwangsarbeiterinnen nach Deutschland verschleppt worden waren." Er sei glücklich, dass dieses Projekt ein großer Erfolg geworden sei, dass die "alten Damen einen Ort haben, wo sie regelmäßig zusammenkommen, wo sie Feste feiern, wo sie glückliche Stunden erleben und wo sie medizinisch betreut werden".

Umso bestürzter verfolgt Lautenschläger, was derzeit in der Ukraine geschieht. "Schon 2014, als Putin die Krim überfiel und annektierte, schrieb ich an Euch, dass dies ein eklatanter Bruch des Völkerrechts sei, der durch nichts zu rechtfertigen ist", heißt es in dem Brief an Tischina. Trotzdem wollte er damals die Beziehungen zu den Menschen auf der Krim aufrecht erhalten. Angesichts des "brutalen Angriffskriegs" will Lautenschläger Tischina und die Simferopoler aber jetzt aufklären.

Er zeigt sich entsetzt über die vielen Toten unter der Zivilbevölkerung, nennt Putin einen Kriegsverbrecher und ist besonders erschüttert angesichts der Millionen Flüchtlinge. "Liebe Violetta, es steht mir nicht zu, Euch zum Widerstand aufzurufen. Wer in Russland gegen den Krieg demonstriert, wird verhaftet." Im Gespräch mit der RNZ betont Lautenschläger aber auch, dass er es nicht tolerieren werde, wenn der Partnerschaftsverein den Krieg gegen die Ukraine offiziell herunterspielen oder gutheißen sollte: "Dann ziehe ich die Reißleine."

Ein 36-jähriger Mann aus Simferopol, der in Heidelberg lebt und anonym bleiben möchte, geht noch einen Schritt weiter. Er glaubt, dass es das Beste wäre, wenn die Stadt Heidelberg die Partnerschaft zumindest für die Dauer des Krieges ganz offiziell beenden würde. Freundschaftliche Kontakte könnten von russischen Staatsmedien als Propaganda genutzt werden – als Beweis, dass es doch noch Beziehungen zwischen beiden Ländern gebe und die Berichte von Sanktionen "Fake News" seien.

Auf dem zentralen Lenin-Platz feierten Tausende im März 2014 die Annexion der Krim und den Anschluss an die Russische Föderation. Liebesbotschaften an Putin inklusive. Foto: dpa

Wie die meisten Menschen auf der Krim spricht der 36-Jährige russisch und begrüßte im März 2014 die Annexion. Damals war er gerade wieder von Heidelberg nach Simferopol gezogen. Russland habe anfangs viel Geld in die Krim investiert, Kindergärten und Straßen gebaut. Doch die anfängliche Euphorie sei bald der Ernüchterung gewichen: "Man merkte, dass die Freiheit mehr und mehr eingeschränkt wird." Menschen landeten wegen unliebsamer Meinungsäußerungen im Gefängnis, man musste aufpassen, was man in den sozialen Medien postet. Und dem jungen Mann fehlte auch die soziale Absicherung, daher ging er zurück nach Deutschland.

"Ich fühle mich weder als Ukrainer noch als Russe. Ich habe einen ukrainischen Pass, bin aber in der Sowjetunion geboren", sagt er heute. Eines weiß er aber ganz genau: "Es darf keinen Krieg geben." Und es trifft ihn hart, dass seine Bekannten auf der Krim von der russischen Staatspropaganda indoktriniert sind. Wenn er ihnen von den schrecklichen Ereignissen in der Ukraine berichtet, glauben sie ihm nicht. "Ich musste deshalb schon zwei Freundschaften kündigen."