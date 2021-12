Heidelberg. (RNZ) Der Heidelberger Weihnachtsmarkt für zu Hause ist zurück. Aufgrund der Absage hat Heidelberg Marketing wie schon im vergangenen Jahr wieder das Geschenkset "Build your own Heidelberger Weihnachtsmarkt" im Angebot. Diesmal gibt es außerdem eine zweite Set-Variante – die "Heidelberger Wärmflasche".

"Wir wollen, dass alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle Heidelberg-Fans ein Stück Heidelberger Weihnachtsmarkt unter dem Christbaum genießen können", so Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing. "Build your own Heidelberger Weihnachtsmarkt" (Bau dir deinen eigenen Weihnachtsmarkt) beinhaltet eine Flasche Heidelberger Glühwein, zwei Weihnachtsmarkttassen, eine davon in der 2021er-Edition, eine Tüte Magenbrot sowie eine Tüte gebrannte Mandeln. Das Set kostet 19,50 Euro.

Die "Heidelberger Wärmflasche" enthält eine Flasche Heidelberger Glühwein und zwei Weihnachtsmarkttassen der 2021er-Edition und kostet zwölf Euro. Die Glühweintasse 2021 ist auch einzeln zum Preis von drei Euro erhältlich. Im vergangenen Jahr waren die Sets schnell vergriffen.

Verkaufsstart ist an diesem Samstag, 18. Dezember, in der Tourist Information am Neckarmünzplatz. Geöffnet ist diese am Samstag von 10 bis 15 Uhr sowie von Montag bis Donnerstag von 11 bis 16 Uhr. Vom 24. Dezember bis 2. Januar ist die "Tourist Information" geschlossen.