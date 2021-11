Heidelberg. (RNZ) Der Weihnachtsmarkt in Heidelberg öffnet an diesem Donnerstag seine Pforten – für Geimpfte und Genesene. Aufgrund der Corona-Verordnung gelten besondere Regelungen: Der Zugang zu den vier zentralen Plätzen des Weihnachtsmarktes – Universitätsplatz, Marktplatz, Kornmarkt und Karlsplatz – ist nach der 2G-Regel ausschließlich für Geimpfte und Genesene zulässig. Geimpfte erhalten gegen Nachweis ein Bändchen, das für die gesamte Dauer des Weihnachtsmarktes gültig ist. Ausgabestellen sind unter anderem am Bismarckplatz, Anatomiegarten, Universitätsplatz, Marktplatz, Kornmarkt, Schlittschuhausgabe der Eisbahn, Touristinformationen Hauptbahnhof und Neckarmünzplatz. Überdies gibt es mobile Teams auf dem Weihnachtsmarkt.

Genesene müssen an den Zugangsbereichen ein entsprechendes Nachweisdokument vorzeigen. Ausnahmen von der 2G-Regel gelten nach der Corona-Verordnung des Landes für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre mit Schülerausweis sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die es keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission gibt. Dazu zählen auch noch Schwangere und Stillende.

Auf dem Weihnachtsmarkt gilt Maskenpflicht. Die Maske darf nur zum Trinken und Essen abgesetzt werden. Zur Kontaktnachverfolgung erfolgt eine Registrierung via Luca-, Corona-Warn-App oder Kontaktformular. Maßgeblich bei der Umsetzung sind die Corona-Vorgaben des Landes Baden-Württemberg.

Der Weihnachtsmarkt ist sonntags bis freitags von 11 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Die offizielle Eröffnung findet erst am Montag, 22. November, um 18 Uhr statt. Am Montag, 29. November, wird der Marktplatz beim "Pink Monday" ab 18 Uhr stimmungsvoll beleuchtet. Die queere Community und alle weiteren Besucher feiern dann gemeinsam.

Das Winterwäldchen auf dem Kornmarkt und die Buden auf dem Bismarckplatz bleiben bis 1. Januar geöffnet. Die Eisbahn auf dem Karlsplatz kann bis zum 9. Januar genutzt werden. In Abstimmung mit der evangelischen und der katholischen Kirche startet der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr bereits am 18. November, damit Schausteller und Budenbetreiber zumindest einen Teil der fehlenden Einnahmen aufgrund der Pandemie ausgleichen können. Am Totensonntag, 21. November, bleibt der gesamte Weihnachtsmarkt geschlossen.