Von Sarah Hinney

Heidelberg. Gleich in zweierlei Hinsicht hat das Auktionshaus Metz vergangene Woche für Aufmerksamkeit gesorgt. Einerseits war da der schicke Adenauer-Benz aus dem Jahr 1959, der mehrere Tage in der Einfahrt des Europäischen Hofs stand, viele neugierige Blicke auf sich zog und zu so manchem Selfie verlockte. Andererseits sorgten zwei weniger schöne Auktions-Stücke – eine Jubiläumsplakette von 1933 und eine Böttger-Steinzeugplakette der Firma Meissen, jeweils mit dem Konterfei Adolf Hitlers – für Gesprächsstoff.

Am vergangenen Samstag kam der Adenauer-Benz nun unter den Hammer. Es gab mehrere Interessenten, und jetzt geht der Wagen für die Summe von 86.620 Euro nach München. Das hat Auktionator Mike Metz auf RNZ-Nachfrage verraten. Er vermutet, dass das gute Stück vielleicht sogar noch einen Auftritt in einer Filmproduktion haben könnte, sicher ist das aber nicht. Die Hitler-Bilder wurden am Samstag dann doch nicht versteigert. "Wir haben uns nach dem Gespräch mit der RNZ dazu entschieden, die Bilder einem Museum zu übereignen", sagt Metz. Konkret gehen die Porträts als Schenkung an das "Wehrgeschichtliche Museum Rastatt" (WGM) – eine gemeinnützige GmbH unter Beteiligung des Landes Baden-Württemberg, der Stadt Rastatt und der Vereinigung der Freunde des WGM.

Die Porzellan-Bilder stammen ursprünglich aus dem Haushalt eines verstorbenen Ehepaars, das Metz damit beauftragt hatte, den Besitz zu versteigern. Für einen guten Zweck: Der gesamte Erlös kommt der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" zugute. Metz hatte vergangene Woche betont, dass die fragwürdigen Kunstwerke keinesfalls in private Hände gelangen würden, da sich die Bieter der Auktion alle registrieren müssten. Für ihn kamen von vornherein nur ein Museum oder eine Institution in Frage, die sich mit der Aufarbeitung von Geschichte befassen.

Offensichtlich hatte man im Auktionshaus Metz dann aber doch ein wenig Bauchschmerzen, sodass man sich gegen die Versteigerung entschied. "Jetzt bin ich mir sicher, dass das in guten Händen ist", sagt Metz. Insgesamt wurden am vergangenen Samstag bei der Auktion "Art & Collect" drei Nachlässe versteigert. Die Summe aus den anderen beiden Nachlässen kommt dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) zugute. Insgesamt kamen bei der Versteigerung 720.000 Euro zusammen. "Für Corona-Zeiten ist das eine stolze Summe", freut sich Metz über das Ergebnis.