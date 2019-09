Heidelberg. (ani) Einige versuchten sich schon am gestrigen Donnerstag durch die Absperrung zu mogeln – wurden aber von Mitarbeitern des neuen Karstadt-Sports in der Hauptstraße gerade noch rechtzeitig zurückgehalten. Denn erst am heutigen Freitag um 10 Uhr wird das neue, große Sport-Geschäft eröffnet – allerdings erst einmal ganz ohne großes Brimborium.

Gefeiert wird so richtig am Samstag, 28. September, zum "Heidelberger Herbst" – mit dem obligatorischen Banddurchschneiden, rotem Teppich, Kinderschminken, Taschennähen, Live-DJ und Glücksrad. Seit Juli 2017 war in der alten Sportarena-Filiale das Mode-Geschäft "Saks Off 5th" – eine Art Premium-Outlet – eingezogen, konnte sich aber nie richtig gegen den Konkurrenten "TK Maxx" einige Hausnummern weiter durchsetzen.

Jetzt hält also wieder der Sport Einzug in der Hauptstraße 9-13 – mit einem breiten Angebot auf zwei Etagen: So gibt es neben Fußball-, Radsport- oder Tennisangeboten auch eine Wintersport-Abteilung. Ein Highlight dürfte zudem die Fußvermessung für den richtigen Sport- oder Wanderschuh sein.