Heidelberg. (hö) Pünktlich zum Heidelberger Herbst kam der Pustefix-Bär wieder an seinen angestammten Standort an der Ecke Hauptstraße/Märzgasse. Allerdings bläst er nicht, wie bis zum Mai, seine Seifenblasen vom Balkon aus der ersten Etage, sondern aus der zweiten. Das hat den Grund, dass "Bärenretter" Mathias Schiemer, der Geschäftsführer von "Heidelberg Marketing", nicht so lange warten wollte, bis die Geschäftsräume im Erdgeschoss und im ersten Stock wieder bezogen sind. "Das dauerte mir zu lange", sagte er am gestrigen Montag der RNZ, "und dann fand ich, dass ihm Anwohner in einer Mietwohnung Asyl geben sollten."

Das Drama hatte seinen Anfang genommen, als im Frühjahr der Darmstädter Schuhhändler Dielmann angekündigt hatte, seine Filiale zu schließen. Die Firma nahm dabei auch den alten Pustefix-Bären mit, den man beim Einzug auf eigene Kosten angeschafft hatte. Bereits damals, vor gut zehn Jahren, gab es eine "bärenlose" Zeit, als Dielmann in die Räume von Drogerie Werner gezogen und das possierliche Stofftier, das es seit 50 Jahren an Ort und Stelle gibt, auf einmal verschwunden war.

Schiemer, der schon als Kind ein Pustefix-Fan war, wollte so etwas unbedingt vermeiden - und er besorgte sich bereits im Mai beim Tübinger Seifenlaugen-Hersteller zwei Exemplare: eines für die Touristen-Information am Neckarmünzplatz, das andere für die Märzgasse. Er hatte noch gehofft, dass es beim neuen Mieter des Geschäftslokals, der Burgerkette "Five Guys", schneller vorangehen würde. Aber fünf Monate nach dem Auszug von Dielmann scheint es noch nicht recht voranzugehen. Eine Anfrage der RNZ, wann mit einer Eröffnung des Schnellimbisses zu rechnen sei, beantwortete die Firma gestern nicht.

Schiemer kam auf die Idee, bei den Mietern der Wohnungen nachzufragen, ob die sich nicht des Bären annehmen wollten. Und sie wollten. Nun sorgt ein Bewohner des Hauses dafür, dass der Stoffwuschel immer genug Lauge zum Pusten hat. Und tatsächlich klappte es auch bis zum Stadtfest am letzten Wochenende. In der Zwischenzeit hatten Schiemer auch etliche Immobilienbesitzer aus der Hauptstraße gefragt, ob der Bär nicht an ihr Haus kommen dürfe. Schiemer: "Man sieht: Die Liebe zum Bären ist da, aber ich fand, er gehört an die Märzgasse."