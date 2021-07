Der Poller bei der Unterführung am Gutleuthofhang muss entfernt werden, weil ein Schlierbacher Bürger dagegen geklagt und recht bekommen hatte. Die Barriere war vor zwei Jahren errichtet worden, um brenzlige Situationen in dem engen Durchgang zu vermeiden. Foto: ste

Von Steffen Blatt

Heidelberg-Schlierbach. Der Stadtteil Schlierbach ist in Aufruhr, seit das Verwaltungsgericht Karlsruhe am 24. Juni geurteilt hat, dass der Poller vor der Unterführung am Gutleuthofhang entfernt werden muss. Die Barriere war erst vor gut zwei Jahren von der Stadtverwaltung installiert worden, um Autoverkehr zu unterbinden, denn häufig kommt es in dem engen Durchgang zu brenzligen Situationen zwischen Autos und anderen Verkehrsteilnehmern. Im Bezirksbeirat berichtete nun Bärbel Sauer, seit November 2020 Leiterin des städtischen Amts für Verkehrsmanagement, über den aktuellen Stand.

> Die Situation: Ein Schlierbacher Bürger hatte gegen den Poller geklagt und Recht bekommen. "Wir haben den Prozess verloren, weil wir eine Gefahrensituation angenommen haben, die wir aber nicht belegen konnten", sagte Sauer. Man hätte die Verkehrsströme vor und nach dem Bau des neuen Rewe-Marktes messen müssen – das sei aber nicht geschehen. Eine Berufung gegen das Urteil hätte darum auch kaum Chancen.

Erst wird der Verkehr mit Poller gemessen, dann ohne. Foto: ste

> Das weitere Vorgehen: "Unser Ziel ist es, den Weg zu schließen – wenn es die Rechtslage zulässt", erklärte Sauer. Darum brauche man objektive Verkehrsdaten – auch, um bei einem eventuellen neuen Rechtsstreit besser vorbereitet zu sein. Dazu will die Stadt die Verkehrsströme an der Unterführung zuerst mit Poller messen und anschließend ohne. So lange könne nichts für die Sicherung der Stelle getan werden, weil das sonst die Nachher-Daten verfälsche. Erst nach der zweiten Messung sollen Maßnahmen ergriffen werden, zum Beispiel "Rüttelasphalt" an der Einfahrt.

> Die Nebengeräusche: Eigentlich sollte die erste Verkehrszählung schon am vorvergangenen Wochenende stattfinden. Doch dann wurde die Spezialkamera verstellt, manipuliert oder sogar beschädigt, die Daten damit unbrauchbar. Im sozialen Netzwerk "Nebenan.de" wurde zudem aufgerufen, die Unterführung am betreffenden Wochenende fleißig zu benutzen. "Ihr wisst ja, worum es geht", schrieb eine Nutzerin.

Ein weiterer kurioser Nebenschauplatz: Irgendwann vor dem Mess-Wochenende war plötzlich die Treppe an der Gutleuthofkapelle hinunter zur Schlierbacher Landstraße mit einer rot-weißen Warnbake versperrt. Auf einem Zettel stand: "Durchgang gesperrt. Bitte benutzen Sie einen anderen Weg". Die Alternative wäre die Unterführung. "Die Sperrung wurde nicht von der Stadtverwaltung veranlasst", machte Sauer im Bezirksbeirat deutlich. Überhaupt seien solche Aktionen dem strategischen Vorgehen der Stadt nicht zuträglich. "Wir brauchen objektive Daten." Nun soll die Messung wiederholt werden.

> Die Diskussion: "Sie sollten eine Berufung nicht ausschließen", sagte SPD-Bezirksbeirat Peter Brändle, selbst Jurist. Schon allein, um Zeit zu gewinnen, sei das angebracht. "Den Weg ohne Sicherungsmaßnahmen aufzumachen, ist nicht zu akzeptieren." Auch die Chancen für einen Erfolg sollten noch einmal geprüft werden. Seines Wissens nach sei in der Stellungnahme beim Verwaltungsgericht der Aspekt nicht genügend betont worden, dass die Unterführung auch ein Zuweg zur Kita "Champini" in der Straße "Am Grünen Haag" ist. Und die Kinderbeauftragte Daniela Micol ergänzte, dass auch Eltern aus dieser Straße ihre Kinder durch die Unterführung nach oben in den evangelischen Kindergarten am Gutleuthofhang brächten. Sauer versprach, das mit dem Rechtsamt noch einmal zu besprechen. Der Bezirksbeirat forderte die Verwaltung am Ende einstimmig auf, den Poller zu belassen. Bei zwei Gegenstimmen votierte das Gremium zudem dafür, Rechtsmittel einzulegen.