Heidelberg. (rie) Jason Wright isst regelmäßig im Restaurant Tati in "seinem" Heidelberger Hinterhof auf dem Landfried-Gelände zu Mittag. Denn der Musiker wohnt direkt obendrüber. In den Innenräumen setzt er sich auch hin und wieder ans Klavier, oder er nutzt den Außenbereich des Restaurants als Büro. Und als nach dem letzten Corona-Lockdown und einer langen Kulturflaute endlich wieder kleine Konzerte gegeben werden durften, hatte Wright eine Idee: "Warum hier nicht mal ein kleines Konzert geben?"

Denn Wright ist der Keyboarder, Talentscout und Chef der Band "The Wright Thing", die in der Region für hervorragende Livemusik und besonders ausgelassene Stimmung auf ihren Konzerten bekannt ist. Aus der fixen Idee wurden die "Backyard Sessions" (Hinterhof-Sessions): Ein familiäres Open-Air-Konzert mit Soul, Funk, Jazz und ein wenig Rock’n’Roll – das alles in entspanntem Ambiente bei Essen aus dem Tati und Wein aus der Weinbar "Chez Robert" nebenan.

Diesen Freitag, 17. September, spielen The Wright Thing das fünfte und vorerst letzte dieser Hinterhof-Konzerte am Tati – der perfekte Start ins Wochenende. Danach zieht Jason Wright mit seiner Band weiter in das Restaurant Uuuhmami, das direkt um die Ecke liegt.

Für das Konzert gibt es noch ein paar Tickets für einen der 300 Sitzplätze zu je 15 Euro an der Abendkasse. Einlass am Tati ist am Freitag, 17. September, ab 18 Uhr – wer noch einen Platz ergattern will, sollte frühzeitig kommen. Das Konzert beginnt dann um 19 Uhr und geht bis etwa 22 Uhr.