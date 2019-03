So sah der Original-Pustefix-Bär in der Märzgasse aus. Foto: Jana Kern

Heidelberg. (hö) Es war ein Drama, das viele nicht ruhen ließ: Der angestammte Pustefix-Bär an der Ecke Hauptstraße/Märzgasse soll wegkommen. Nun handelte Matthias Schiemer von Heidelberg-Marketing, der gute Kontakte in die Tübinger Pustefix-Zentrale hat. Am Freitag konnte er der RNZ vermelden: "In zwei Wochen werden wir sogar zwei Pustefix-Bären bekommen - und zwar originale. Denn der von Dielmann ist nicht der, den ich schon als Kind kannte."

Tatsächlich ist das Fell des Bären, der vom Schuhladen aus die Seifenblasen auf die Hauptstraße pustet, viel dunkler als der alte eigentliche Pustefix-Bär, der seit Mitte der sechziger Jahre auf einem Holzstuhl (und nicht wie heute in einem roten Babygestell) saß. Genau den will Schiemer wieder haben - und dafür verkauft Heidelberg-Marketing in seinen Tourismus-Informationen fortan Pustefix mit Heidelberg-Logo.

Jetzt muss nur noch der Besitzer des Gebäudes an der Ecke zur Märzgasse damit einverstanden sein. Den zweiten Bären, den Schiemer kostenfrei von Pustefix bekommt, würde er gern an einem anderen prominenten Platz in der Stadt aufstellen.