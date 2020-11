Heidelberg. (RNZ) Weil ihrer Ansicht nach in Sachen Klimaschutz noch immer viel zu wenig geschieht, tritt bei der Landtagswahl im März 2021 eine eigene "Klimaliste" an. In Heidelberg hat diese nun Friederike Benjes als Kandidatin und Michael Halfmann als Ersatzkandidaten gewählt.

Die Aufstellungsversammlung fand im kleinen Kreis, draußen und mit Abstand und Masken statt. "Ich kann es nicht fassen, dass wir immer weiter unsere Lebensgrundlagen zerstören, obwohl seit über 40 Jahren bekannt ist, was der ungebremste CO2-Ausstoß für entsetzliche Folgen hat", begründet Benjes ihre Kandidatur. "Heute schon sterben Menschen in anderen Ländern an der Klimakatastrophe und morgen sind es dann unsere Kinder."

Als nächsten Schritt muss die Liste bis Mitte Januar 2021 in allen Wahlkreisen – also auch in Heidelberg – jeweils Unterstützerunterschriften sammeln, damit sie zur Wahl antreten kann.