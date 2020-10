Heidelberg. (pne) Es wird eine Fastnachts-Saison 2020/21 in Heidelberg geben - aber eine komplett andere. Das lässt sich einer Mitteilung des Heidelberger Karneval Komitees (HKK), der Dachorganisation der Heidelberger Fastnachtsvereine, entnehmen.

Die Fünfte Jahreszeit in Heidelberg wird ohne die klassische Saalfastnacht und den Umzug durch die Innenstadt am Faschingsdienstag auskommen müssen. Die Fastnachtsvereine wollen stattdessen alternative Veranstaltungen anbieten.

So könnte der Fastnachtsumzug etwa auf verschiedene Plätze im Stadtgebiet aufgeteilt werden, erklärt Joe Schwarz vom HKK auf Nachfrage. Anstelle von analogen Prunksitzungen seien Online-Sitzungen möglich, die jeder auf dem heimischen PC oder Fernseher verfolgen könne.

Wie genau die jeweiligen Veranstaltungen aussehen, könne man erst vergleichsweise kurzfristig entscheiden, sagt Schwarz. Er betont: "Wir werden nur Veranstaltungen durchführen, die regelkonform sind und der aktuellen Corona-Verordnung entsprechen."

In seiner Sitzung vom 25. September entschied das HKK auch: Veranstaltungen wie der Kampagnenstart am 11. November, die Sumeorden-Verleihung sowie Schlüsselübergabe und –rückgabe sollen nach derzeitigem Stand durchgeführt werden, wenn auch in kleinerem Rahmen.

Schwarz betonte, die Fastnacht könne man genauso wenig absagen wie Weihnachten, Ostern oder Aschermittwoch.