Heidelberg. (dns) Zehn Straßen und Wege im Pfaffengrund werden in den nächsten Monaten zu verkehrsberuhigten Bereichen. Darüber informiert die Stadtverwaltung den Gemeinderat in der nächsten Woche. Vorausgegangen war ein Antrag der Grünen-Fraktion vom Oktober 2020. Da der Pfaffengrund südlich der Eppelheimer Straße fast ausschließlich Wohngebiet ist, sind in vielen der Straßen die Voraussetzungen für eine zügige Umsetzung gegeben. Seit 2012 wurden auch bereits mehrere verkehrsberuhigte Bereiche im Stadtteil geschaffen. Außerhalb dieser Bereiche gilt in der Regel Tempo 30.

Neu hinzukommen werden laut Stadtverwaltung nun der Fasanenweg, der Bussardweg, der Lerchenweg, der Finkenweg, der Kuckucksweg, der Starenweg zwischen Obere Rödt und Schützenstraße, der Schräge Weg, die Pfaffengrundstraße sowie die Straßen Im Schaffner und Im Entenlach. Dort spiele jeweils der Autoverkehr eine untergeordnete Rolle, während viele Fußgängerinnen und Fußgänger unterwegs seien.

Da die Straßen zudem bereits niveaugleich ausgebaut sind, dürfte sich außer der Maximalgeschwindigkeit wenig ändern. Denn in fast allen genannten Straßen ist das Parken laut Verwaltung ohnehin nicht zulässig, weil sie zu schmal sind. Nur im Bussard- und im Fasanenweg könnten Parkflächen markiert werden und so "Parkplätze neu geschaffen werden", wie es in der Vorlage heißt.

Wann das Vorhaben in die Tat umgesetzt werden kann, ist jedoch noch unklar. Denn aktuell arbeitet man im Rathaus an einem "städtischen Gesamtkonzept" für die Gestaltung verkehrsberuhigter Bereiche. Erst wenn dieses fertig sei, könne man einen Zeitplan und eine Kostenschätzung vorlegen.

Im Pfaffengrunder Bezirksbeirat, wo die Pläne im März vorgestellt wurden, gab es eine kontroverse Debatte darüber. Einigen Beiräten sind die Pläne zu pauschal, sie fänden es besser, wenn jede einzelne Straße im Detail betrachtet und auch mit den Anwohnern diskutiert würde. Andere Räte begrüßen die Maßnahme dagegen und freuen sich bereits auf eine höhere Lebensqualität in den Bereichen. Jedoch müssten der Umwidmung regelmäßige Verkehrskontrollen folgen, damit die neuen Regeln auch eingehalten werden.

Während die Verwaltung bei der Einrichtung der verkehrsberuhigten Bereiche dem Antrag der Grünen folgt, lehnt sie dessen zweiten Teil ab. Darin hatte die Fraktion angeregt, in einem Verkehrsversuch im kompletten Wohngebiet im Pfaffengrund eine Höchstgeschwindigkeit von 15 oder 20 Stundenkilometern festzulegen. Doch laut Verwaltung lässt die Straßenverkehrsordnung dies schlicht nicht zu: "Ein Verkehrsversuch – Tempo 15 oder Tempo 20 im Pfaffengrund – ist nicht möglich, da ein solcher nicht rechtmäßig wäre."