Heidelberg. (hö) Das muss man der RNV lassen: Sie reagiert schnell auf die Erlebnisse von Heidelbergern, die in die Straßenbahntüren eingeklemmt wurden. Bei einem Vor-Ort-Termin in der Zentralwerkstatt der RNV in Mannheim demonstrierte Thomas Czech, welche Sicherheitssysteme es gibt: die Kontaktleiste (in den Türgummis eingebaut), die Motorstromüberwachung (Sensoren in der Tür) und eine Lichtschranke (am Boden oder in den Seiten); bei älteren noch in Heidelberg eingesetzten Modellen gibt es Trittstufensensoren.

Diese Systeme werden regelmäßig kontrolliert – und sie sollen dafür sorgen, dass sich erstens niemand einklemmt und dass zweitens der Fahrer nicht bei geöffneter Tür losfährt. Der Fahrer, so Czech, bekommt in der Regel nicht mit, wenn es an einer Tür Probleme gibt, dafür sind die Bahnen schlicht zu lang. Aber er hat ein Cockpit, das ihm anzeigt, wenn es Probleme gibt. Ist eine Tür nicht vollständig geschlossen, kann er nicht losfahren – und dagegen kann er nichts tun. Im Gegenzug wird beim Anfahren die Lichtschranke abgeschaltet, denn sonst würde sich die Tür ja niemals schließen.

Die RNV-Mitarbeiter in der Werkstatt testen auch alle vier Monate die Türen mit einem speziellen Prüfgerät, das einen Arm oder eine Hundeleine simuliert. Beim Vor-Ort-Test erkannten die beiden Bahnen – eine neuere und eine ältere – zuverlässig jedes Hindernis in der Tür. Allerdings weiß Czech auch: "Die älteren Bahnen mit den Falttüren, die es noch in Heidelberg gibt, reagieren etwas schwerfälliger." Vor allem haben sie dickere Gummidichtungen, durch die man mit etwas Gewalt seinen Arm durchstecken kann: "Wenn man es drauf anlegt, bekommt man den auch rein." Daher gehen die RNV-Techniker davon aus, dass bei den eingeklemmten Personen eher eine unsachgemäße Handhabung der Tür im Spiel war – wenn nicht gar Gewalt.

Aber könnte es nicht theoretisch sein, dass die Technik ausfällt? Im Prinzip schon, aber den Technikern bei der RNV sind keine solchen Fälle bekannt – schon gar nicht, dass alle drei Sicherheitssysteme auf einen Schlag ausfallen: "Dann wäre ja die ganze Tür defekt."

Nach jedem gemeldeten "Einklemmfall" werden die Straßenbahnen überprüft, "aber technisch konnten wir nichts finden". Zumal jede Tür auch einen Fehlerspeicher hat, der gesichert wird und jederzeit nachkontrolliert werden kann.

Czech hat beim RNV-Juristen nachgefragt: Dem war kein Fall bekannt, bei dem der RNV ein Verschulden beim Einklemmen nachgewiesen wurde. Er will die Schilderungen der Leser (siehe unten) nicht leugnen, hält das aber für Einzelfälle und Ausnahmen: "Die RNV hat 500.000 Fahrgäste am Tag, davon zwei Drittel in den Straßenbahnen. Das muss man zur Einordnung gegenüberstellen."

hö. Wir haben die Leser gebeten, uns zu schildern, wie es passierte, dass sie in Straßenbahnen eingeklemmt wurden. Das sind ihre Erlebnisse:

> Gerlinde Kippenhan (Emmertsgrund): "Ich bin 82 Jahre alt und Inhaberin der Karte ab 60 der RNV. Im August wollte ich an der Haltestelle Rohrbach-Süd in die wartende Linie 23 einsteigen. Der Wagen war ein älteres Modell mit Stufe. Bei geöffneter Tür war ich beim Einsteigen mit einem Bein auf der Stufe und wollte mich am inneren Haltegriff hochziehen, als plötzlich die Tür zuging und mir den Arm wegschlug. Dadurch verlor ich das Gleichgewicht, stürzte nach hinten und schlug mit dem Hinterkopf auf eine Werbetafel, die kaputt ging. Die Folge waren ein gebrochener Arm und eine Schädelprellung; ein Notarztwagen musste gerufen werden. Der Fahrer hat angeblich nichts von dem Vorfall bemerkt und ist Sekunden danach losgefahren. Passanten haben die Polizei verständigt, die den Unfall aufnahm. Eine technische Untersuchung verlief ,ergebnislos’. Mehrmals habe ich die RNV um eine Stellungnahme gebeten, leider bis heute ohne Antwort."

> Beate Brechter (Kirchheim): "Am Montag, 9. Dezember, stieg ich an der Haltestelle Volkshochschule in die Linie 26 Richtung Bismarckplatz; die hintere Tür war offen. Ich stieg ein, die Tür schloss sich und warf mich gegen den linken Türrahmen. Die Folge: Schmerz im linken oberen Rippenbereich und nachfolgendes Hämatom."

> Heike Jellinghaus (Rohrbach): "Im Sommer wollte an der Stadtbibliothek, Richtung Rohrbach, eine junge Frau einsteigen. Dabei war sie mit dem Arm in der Tür, als diese schloss. Sie konnte sich nicht befreien. Ich stand auf dem Bahnsteig und drückte einige Male ohne Erfolg auf den Türöffner. Dann sprintete ich nach vorne, um dem Fahrer Bescheid zu geben. Die Bahn fuhr aber langsam an, und die junge Frau musste mit schreckensweiten Augen mitlaufen. Ich weiß nicht, ob der Fahrer die Situation im Spiegel mitbekommen hat oder den schrillen Schrei einer Frau, die an der Haltestelle saß, hörte. Auf jeden Fall bremste die Bahn, und die Tür öffnete sich. Ich war danach so fertig, dass ich mich nicht erinnern kann, ob die Dame eingestiegen ist."

> Tilo Bieber (Münster): "Mir ist so etwas vor einigen Jahren an der Haltestelle Rohrbach-Markt mit der Linie 23 Richtung Stadt passiert. Ich konnte nach einem Stück ,Mitlaufen’ den Arm herausziehen. Fahrgäste im Inneren haben reagiert – das ist aber wohl beim Fahrer nicht angekommen. Was mich am meisten gewundert hat: Schaut eigentlich der Fahrer beim Schließen der Türen und beim Anfahren nicht auch kurz in den Rückspiegel?"