Heidelberg. (jola) Trotz Corona wurde am Heidelberger Landgericht auch 2020 fleißig gestritten. Einmal im Jahr präsentiert das Landgericht zum Pressegespräch einige Entscheidungen der Zivilrichter aus dem vergangenen Jahr. Diese stellt die RNZ in der Reihe "Kurzer Prozess" in loser Folge vor.

Wem das Auto gestohlen wurde, der kann verlangen, dass ihm der Wagen wieder ausgehändigt wird, sollte der wieder auftauchen – unabhängig davon, ob der derzeitige Besitzer das Auto gekauft hat. Bei einem Fall aus dem Jahr 2020 mussten die Richter allerdings genauer hinschauen. Geklagt hatte ein Mann, der im Jahr 2000 an einen VW-Kleinbus Sondermodell "Sambabus" Modell 241 gekommen war. Zur Vorbereitung einer Restaurierung baute er den Motor, Getriebe, Achsen, Fensterscheiben, das Textildach sowie Kleinteile aus. Was dann damit passierte, konnte nicht geklärt werden. Der Kläger behauptete, die Karosserie im Jahr 2001 einer Werkstatt in Berlin zur Restauration übergeben zu haben – und dort sei die Karosserie entwendet worden.

Sicher ist erst wieder, dass 2010 der Inhaber eines Cocktailbarvermietungsunternehmens in den Besitz der damals renovierungsbedürftigen Karosserie gelangt war. Dieser beseitigte Rostschäden, schnitt die Karosserie an der linken Seite auf und fertigte einen Ausklapptisch an. Innen wurde eine komplette Baranlage fest verbaut, es wurden nicht lenkbare Achsen angeschweißt und eine Verglasung angebracht. Diese "Kleinbus-Bar" erhielt dann der Beklagte. Das Gericht hat die Klage abgewiesen: Die Bar stelle im Vergleich zu der Karosserie eine "neue Sache" dar – und der Kläger hatte sein Eigentum verloren.

Info: Aktenzeichen: 2 O 410/19