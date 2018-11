Von Maria Stumpf

Heidelberg. Das Anliegen der Stadt Heidelberg ist definiert: In einem Bürgerdialog will man erfahren, wie sich der Boxberg in Zukunft weiterentwickeln kann. In einer Veranstaltung des Stadtteilmanagements mit Unterstützung der Koordinierungsstelle Soziale Stadtteilentwicklung überraschte das Ergebnis einer Bürgerbefragung vom vergangenen Sommer dann aber doch: Die Boxberger sind wohl äußerst zufrieden mit ihrer Lebensumgebung.

Darüber informierte Prof. Uwe Hochmuth von der Hochschule der Wirtschaft für Management in Mannheim. 100 Bewohner hatten bei der Befragung mitgemacht, unterschiedliche Altersstrukturen und Lebensverhältnisse seien erfasst worden, so Hochmuth. "Es scheint hier ein Hort der Zufriedenheit und des Glücks zu sein", fasste er vor rund 50 Gästen im Gemeindesaal der Katholischen Gemeinde St. Paul auf dem Boxberg zusammen. "Auch wenn die Leute sagen, dass das Image des Boxbergs eher schlecht ist", so Hochmuth.

Es stellt sich also die Frage, was für die Entwicklung überhaupt notwendig scheint: 85 Prozent der Befragten kennen "keine schlechten Bereiche" in ihrem Stadtteil, fast niemand "fühlt sich unwohl". Entwicklungspotenzial sieht man vor allem für das Einkaufs-Center in einer Abrundung des Angebots. Mit Sauberkeit und Sicherheit im Stadtteil sind die Bewohner jedoch sehr zufrieden.

Der Boxberg werde als "ein Ort der Ruhe" empfunden, so Hochmuth. "Trügerische Ruhe?", wollte ein Besucher wissen. "Nein, aber sie braucht eine Absicherung", so die Antwort des Professors. "Die Höhe, die man hat, ist auch die Fallhöhe."

Das sah auch Markus Foltin von der Koordinierungsstelle Stadtentwicklung so: "Der Boxberg hat eine gute Basis, den guten Weg weiter zu gehen und nicht zu verharren." Schließlich gehe es um eine Entwicklungsperspektive und um ein integriertes Handlungskonzept.

Das wird nicht einfach werden - hat sich doch auch bei der Umfrage der Mannheimer Hochschule schon gezeigt, dass 65 Prozent der Befragten "keine Lust haben, sich in irgendeiner Form für ihren Stadtteil zu engagieren". Das gilt auch für Aktivitäten im Stadtteilbüro, das übrigens - laut Umfrage - nur wenige Bewohner des Boxbergs kennen.

Doch die Anwesenden zeigten Engagement. Nach dem Vortrag ging es an vier Thementische, um in kleinen Grüppchen eigene Vorschläge zu entwickeln. Auf ihren Listen standen Nahversorgung, Verkehr, Freizeit und Stadtteilverein. Wie wäre es mit einer Begegnungsstätte an der Waldparkschule?

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr mit Zebrastreifen und Radwegen wurde angesprochen, auch Geschwindigkeitskontrollen in der Tempo-30-Zone. Ein Dorn im Auge vieler ist außerdem der Durchgangsverkehr im Stadtteil Richtung Heidelberg. Auch ein historischer Stadtrundgang für Neuzugezogene wurde vorschlagen, ebenso wie eine bessere Vernetzung von schon bestehenden Angeboten stand auf der Wunschliste.

Susanna Geiß vom Stadtteilmanagement sammelte alle Vorschläge und wird jetzt schauen, was davon tatsächlich machbar sein wird. Das Stadtteilmanagement Boxberg wird seit Mitte 2017 im Auftrag der Stadt vom Internationalen Bund (IB) betrieben. Ziel ist es, die Lebensqualität auf dem Boxberg zu verbessern, die Stadtteilidentität zu fördern und das Gemeinwesen auszubauen.