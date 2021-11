Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Corona-Pandemie nimmt weiter an Fahrt auf. Krankheitsfälle häufen sich, zum ansteigenden Infektionsgeschehen gesellen sich Erkältungen und andere Krankheiten. Kitas stellt das personaltechnisch vor Probleme. Wie sieht die Situation in Heidelberg aus? Darüber spricht Silke Berkholz, stellvertretende Leiterin der Abteilung "Städtische Kindertageseinrichtungen" beim Kinder- und Jugendamt, im RNZ-Interview.

Frau Berkholz, es gibt Personalprobleme an den Kitas in der Stadt. Einige mussten ihre Öffnungszeiten reduzieren. Wie schlimm ist die Situation?

Im bundesweiten Vergleich stehen wir noch gut da. Aktuell musste nur eine Kita im Stadtgebiet die Öffnungszeiten einschränken, weil nicht mehr genug Personal da ist. Dort ist jetzt nicht wie üblich von 7 bis 17 Uhr geöffnet, sondern von 8 bis 16 Uhr. Klar ist aber: Die Situation ist herausfordernd, für Eltern und Kinder, aber auch für die Erzieherinnen und Erzieher, die in den Kitas arbeiten.

Werden die Personalengpässe hauptsächlich durch die Corona-Pandemie ausgelöst?

Corona spielt eine große Rolle. Menschen, die Symptome wie Schnupfen oder Halskratzen haben, sind angehalten, zu Hause zu bleiben – und das tun sie richtigerweise auch. Vor der Pandemie ist man mit einer leichten Erkältung eher mal noch zur Arbeit gegangen. Auch Schwangere fallen sofort aus, weil sie ein Beschäftigungsverbot bekommen. Das verschärft die Situation natürlich. Dazu kommen noch die vielen Hygieneauflagen, an die wir uns halten müssen und das natürlich auch tun.

Was haben denn die Hygieneauflagen mit Personalengpässen zu tun?

Ein Beispiel: Wenn früher jemand in Kita A krank wurde, konnten wir in Kita B schauen, ob wir Personal finden, das in Kita A aushelfen kann. Das versuchen wir jetzt möglichst zu vermeiden, um die Gruppen konstant zu halten.

Gibt es denn auch wieder vermehrt Corona-Infektionen in den Kitas?

Das nimmt aktuell leider auch zu und führt dazu, dass Personal ausfällt. Allerdings sind unsere Kitas bisher nur punktuell betroffen. Ganze Gruppen mussten noch nicht geschlossen werden, worüber wir sehr glücklich sind.

Wie sind denn aktuell die Regeln bei positiv getesteten Erzieherinnen oder Erziehern und Kindern?

Wenn jemand positiv getestet wurde, muss dieser sich in Absonderung begeben. Die Kinder müssen dann einen Antigen-Test bei einem zertifizierten Anbieter machen, und die pädagogischen Fachkräfte müssen sich auch täglich testen und können so weiter in der Kita bleiben.

Gibt es weitere Probleme, die Einfluss auf die Personalsituation haben?

Was wir seit etwa einem halben Jahr deutlich merken, das ist der Fachkräftemangel. Das trifft alle Träger, auch die privaten. Es gibt einfach nicht mehr genügend Erzieherinnen und Erzieher auf dem Markt, übrigens in ganz Deutschland. Auch Jugendhilfeeinrichtungen sind betroffen.

Was können Sie in Heidelberg denn konkret dagegen tun?

Wir werben gezielt beispielsweise auch Menschen an, die einen sogenannten Anpassungslehrgang machen müssen, Grundschullehrerinnen aus Kroatien beispielsweise, die zur Anerkennung ihres Abschlusses hier in Deutschland erst einmal bestimmte Praktika machen müssen. Auch Menschen, die eine Nachqualifizierung machen müssen, sind bei uns willkommen. Wir freuen uns im Allgemeinen sehr über Bewerbungen im Kita-Bereich.

Und was kann bundesweit getan werden?

Das Land muss den Fachkräftekatalog, in dem ganz genau definiert ist, wer eine Fachkraft im Kita-Bereich ist, überarbeiten. Außerdem muss die Ausbildung reformiert, attraktiver gemacht werden. Der Städtetag ist an dem Problem auch bereits dran. Und wir hoffen auf eine baldige Veränderung.

Zeigen die Eltern denn Verständnis., wenn punktuell Öffnungszeiten reduziert werden müssen?

Das Gros der Heidelberger Eltern ist sehr verständnisvoll – auch wenn für viele Berufstätige eingeschränkte Öffnungszeiten natürlich eine hohe Belastung bedeuten. Das ist uns durchaus bewusst, deshalb tun wir auch unser Möglichstes, den Betrieb in allen 24 städtischen Kitas aufrecht zu erhalten. Das ist das oberste Ziel.