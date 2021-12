Das Josefs-Krankenhaus in der Weststadt Heidelbergs. Archivfoto: Kresin.

Heidelberg. (shy/mün) Etwa 420 Demonstranten zogen am Mittwochabend von der Stadtbücherei zum Josefs-Krankenhaus in der Weststadt. Vor Ort wurde eine "Schweige-Minute" abgehalten, weil angeblich in der Einrichtung ein Hausverbot für nicht-geimpfte Beschäftigte erlassen worden sei.

Nach Angaben der Polizei wurde der "Solidaritäts-Spaziergang" im Gegensatz zu früheren Demonstrationen bei der Stadtverwaltung Heidelberg angemeldet. Es habe keinerlei Probleme gegeben und sei lediglich zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Die laut Polizei 420 Demonstranten zogen von der Schwanenteichanlage an der Stadtbücherei zur Bahnhofstraße und durch die Rohrbacher Straße. Für diesen Zeitraum ging hier für den Verkehr nichts mehr. Vor dem Weststadt-Krankenhaus wurde zu einer "Schweigeminute" aufgerufen und dann ging es zurück zur Schwanenteichanlage. Die Demonstration startete um 18.30 Uhr und nach Angaben der Polizei endete sie gegen 20 Uhr.

Wie ein Stadtsprecher auf RNZ-Nachfrage mitteilte, war die Demonstration als "Spaziergang" von 100 Personen am 28. Dezember angemeldet und von der Stadt genehmigt worden. Die Veranstalter hatten im Vorfeld die Route mit dem Ordnungsamt der Stadt festgelegt. Auf dieser Route habe auch das Josefskrankenhaus gelegen, dort sollten "Kerzen angezündet werden", teilte der Stadtsprecher mit.