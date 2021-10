Von Johanna Kober

Heidelberg. Das erste Wochenende des Heidelberger Weindorfs war ein Erfolg: "Wir wurden überrannt", sagt Mathias Schiemer vom Stadtmarketing. Der Andrang war – vor allem am Karlsplatz – derart groß, dass am ersten Freitagabend sogar der Wein ausging. "Um 20 Uhr waren wir ausverkauft."

Das ganze Wochenende über gab es teils lange Schlangen an den Weinausgabestellen. Doch trotz dieser Startschwierigkeiten waren die meisten Besucher vom Weindorf angetan (siehe Umfrage rechts). Und das verwundert nicht: Denn es hatte schon richtig Flair, sich unter einem strahlendblauen Himmel bei goldenem Herbstwetter dem Altstadt-Trubel zu entziehen, Platz zu nehmen und in Ruhe einen guten, regionalen Wein zu probieren.

Samstagnachmittags bildete sich sogar bereits am Eingang des abgesperrten Geländes auf dem Karlsplatz eine lange Schlange. Denn jeder musste einen 3G-Nachweis vorlegen und sich registrieren – für die meisten kein Problem. Nur wenige wollten ihre Telefonnummer für die Rückverfolgung nicht angeben und mussten somit auf einen edlen Tropfen verzichten.

Auf dem Platz probierten sich die Gäste in geselliger Runde durch die Weine der Heidelberger Winzer Bauer, Clauer, Winter und Kaltschmidt. Kinder nutzten derweil die Gelegenheit, mit ihren Laufrädern um die kreisförmig angeordneten Bierbänke zu flitzen. Veranstaltungsleiter Joe Schwarz freute sich: "Man merkt, dass die Leute hungrig sind, etwas zu erleben."

Klein, aber fein: Rund um das Elisabethentor am Schloss ging es etwas ruhiger zu. Manche wandelten mit ihrem Glas durch den Schlossgarten. Foto: Rothe

Das Konzept des Fests – ein einheitliches Pfandsystem – machte es möglich, vom Karlsplatz mit dem Weinglas in der Hand hoch zum Schloss zu laufen. Und das taten tatsächlich einige Besucher. Während am Schloss rund um das Elisabethentor – im Gegensatz zu unten in der Altstadt – am Freitag noch nicht so viel los war, wurde es dort am Samstag auch voller. Manche Besucher stolperten beim Schloss-Besuch eher zufällig über die Veranstaltung – und gönnten sich spontan noch einen Flammkuchen, Eintopf oder ein Wildgulasch.

Die Atmosphäre auf dem Schloss unterschied sich das ganze Wochenende über von jener auf dem Karlsplatz: Hier ging es deutlich ruhiger zu. Dies wohl auch, weil es dort statt 400 nur 300 Sitzplätze gibt. Doch viele verließen ohnehin den eingezäunten Bereich, wandelten durch den Schlossgarten, setzten sich auf eine Bank – oder stellten sich unweit des Elisabethentors ans Sandsteingeländer, um einen atemberaubenden Sonnenuntergang zu genießen.

Nächstes Wochenende, verspricht Mathias Schiemer, soll es noch mehr Livemusik geben. Und nächstes Jahr werde man auch mehr Weinausgabestellen einplanen. Denn das Weindorfsoll zu einer richtigen Heidelberger Tradition werden.

Info: Das Weindorf auf dem Karlsplatz und am Schloss ist bis Sonntag, 17. Oktober, täglich von 11 bis 21 Uhr offen.