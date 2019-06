Von Maria Stumpf

Heidelberg. Es kommt auf die richtige Mischung mit dem Wasser an. Stimmt dann die Konsistenz, muss es schnell gehen, damit der zähflüssige Zement in den drei vorbereiteten Formen nicht wieder zu fest wird. Also drängt Aktionskünstler Alfred Ullrich zu flotter Geschäftigkeit, denn nicht nur die Zeit rinnt - auch der Regen prasselt immer unfreundlicher auf das kleine Zeltdach. Die Botschaft muss zügig in die ziegelartigen Zementblöcke geritzt werden: "Mit Würde leben", steht da nun. Festgehalten für die Ewigkeit.

Zusammen mit Andrea Edel, Leiterin des Kulturamtes, und Jacques Delfeld, stellvertretender Vorsitzender des Dokumentation- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg, eröffnete Ullrich am Samstagnachmittag auf dem Universitätsplatz die Kulturtage der Sinti und Roma - und zwar mit der künstlerischen Intervention "Wem gehört Heimat?".

Das sei die Geburtsstunde für ein besonderes Kulturfestival, meint Andrea Edel. Über die Entscheidung, das Kulturfestival "nicht in Berlin, Frankfurt oder sonst wo" stattfinden zu lassen, sei man bei der Stadt sehr froh. Es ist ein auserlesenes Programm noch bis Mittwoch, das aufhorchen und staunen lässt: Konzeptkunst, Musikveranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge, Stadtrundgang, Diskussionsrunden und Marionettentheater. Und dieses Geschenk ist ein nachhaltiges: Das Festival soll nun alle zwei Jahre stattfinden.

Beim Auftakt auf dem Uniplatz beschreibt Jaques Delfeld kurz die politische Dimension der Kunstaktion. Selbst in der Bundesrepublik hätten Sinti und Roma in mühevoller Bürgerrechtsarbeit das Recht auf Heimat lange erkämpfen müssen. Er erinnert an die 600-jährige Tradition der Sinti und Roma als Teil der europäischen Geschichte. Das Sichtbarmachen eigener Kultur und Kunst sei auch die Intention dieser Kulturtage.

Da passt der Aktionskünstler Alfred Ullrich wunderbar dazu. Der Sohn eines Deutschen und einer österreichischen Sintezza hinterfragt gerne althergebrachte Sicht- und Verhaltensweisen. Sein Credo: "Ich arbeite mit und gegen das Material, was sich eigentlich auch übersetzen lässt für meine künstlerische Arbeit: Ich arbeite mit und gegen die Gesellschaft, um herauszufinden, in welchem Verhältnis sich die Gesellschaft zu den Sinti und Roma heute befindet."

Ohne Provokation sei es schwierig, Stellungnahmen zu erwirken, meint Ullrich. Eine seiner Kunstaktionen, "Perlen vor die Säue" aus dem Jahr 2001, ist im Festival-Katalog beschrieben: "Auf einem Bild befindet sich Ullrich vor einem Gatter, aus seiner geöffneten Hand fallen Perlen auf den Boden.

Der Ort selbst ist nicht irgendeiner: Auf dem Gelände, an dessen Eingang er steht, befand sich das Konzentrationslager Lety. 1994 wurde die Geschichte dieses Lagers und der Ermordung von Roma und Sinti erstmals veröffentlicht. Die Publikation geriet zum Skandal, weil das Lager als Schweinemastbetrieb diente."

Ullrichs Konzeptkunst auf dem Universitätsplatz wird Bestandteil seiner Sonderausstellung "Unsere Heimat", die noch bis zum 5. Juli im Dokumentationszentrum zu sehen ist.

Info: Das Programm der Kulturtage ist im Internet einzusehen unter www.sintiundroma.de/kulturtage.