Von Birgit Sommer

Heidelberg. Ein VHS-Orchester für Laienmusiker wird es in Heidelberg vorerst nicht mehr geben. Was über 30 Jahre lang als Kurs an der Volkshochschule (VHS) existierte, ist inzwischen in zwei Teile gespalten. Christian Kabitz dirigiert das 16-köpfige "Ensemble intermezzo", das nach seinen Aussagen bereits vier Konzerte veranstaltet hat. Das "Kammermusikensemble Bergheim" wird seit Dezember vom ehemaligen Violinisten des Philharmonischen Orchesters, Ludwig Dieckmann, geleitet. Auch dieses "Ensemble der Generationen" gab bereits zwei Konzerte und probt regelmäßig in den Räumen des Stadtteilvereins in der städtischen Musikschule.

Christian Kabitz, der auch den Heidelberger Bachchor leitet, hatte das VHS-Orchester im Jahr 2017 übernommen, war aber mit der Qualität des Laienspiels nicht zufrieden und wollte 2018 nur mit den besten der Musiker weitermachen. Ein VHS-Orchester, das allen Interessenten offensteht, die den Kurs buchen wollen, war nicht sein Ding.

Die Laienmusiker ärgerten sich. Sie wünschten sich, weiterhin unter professioneller Anleitung Werke großer Komponisten kennenzulernen und zur Aufführung zu bringen. Sie genossen die Gemeinschaft von Jung und Alt und hatten Spaß an der Musik. Natürlich profitierten sie auch von der Organisation der Volkshochschule, die bei der Planung der Auftritte unterstützte und Programme druckte. "Der Rahmen einer solchen Institution ist ungeheuer hilfreich", meint auch der neue Orchesterleiter Ludwig Dieckmann.

In der Volkshochschule klopften die ehemaligen VHS-Musiker Ulrich Gebhard und Helmut Slogsnat aber vergeblich an. Ein Gespräch wurde ihnen nicht angeboten. Im August kam von VHS-Direktorin Silke Reck die endgültige Absage, die in den Gremien besprochen worden sei: "Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir ein Angebot VHS-Orchester zukünftig nicht mehr in unser Programm aufnehmen werden." Ein solches Angebot müsse eine Volkshochschule nicht zwingend haben, schrieb sie. Und: "Unsere Entscheidung ist abschließend." Die "Ehemaligen" bedauern dies immer noch als die "Zerstörung einer sinnvollen Bürgereinrichtung".

Viele Jahre lang habe sich zudem die immer neue Suche nach fachlich kompetenten Dirigenten, die sich ihrer Aufgaben auch dauerhaft verpflichtet sähen, als sehr schwierige und nicht zufriedenstellend lösbare Aufgabe gestellt, "die wir als musikalisch nicht spezialisierte Bildungseinrichtung daher nicht mehr weiterverfolgen wollen und werden", schrieb Reck noch in ihrer Absage.

Die Dirigenten waren meist Studenten der Musikhochschule in Mannheim, für die der Job auch eine sinnvolle Weiterbildung darstellte, aber natürlich nicht auf Dauer angelegt war. Der letzte Orchesterleiter, ein junger Südkoreaner, musste Deutschland jedenfalls 2017 aus Arbeitsmarktgründen sehr kurzfristig verlassen. Damals organisierten die Orchestermitglieder selbst einen ihrer ehemaligen Dirigenten, damit ein geplantes Konzert stattfinden könnte. Die VHS-Leitung sagte es trotzdem ab.