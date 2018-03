Von Birgit Sommer

Heidelberg. Man sieht richtig, wie es ihm Freude macht, seine Schätze zu zeigen. Dr. Ingo Runde, seit 2010 Direktor des Heidelberger Universitätsarchivs, zieht die Schubladen im Tresorraum auf und holt mit weiß behandschuhten Händen alte Urkunden heraus. 1800 Stück hat seine Einrichtung in Besitz, sie stammen aus den Jahren 1234 bis 1816.

1234? Die Universität wurde doch erst 1386 offiziell gegründet? Doch schon im Jahrhundert zuvor ging es um die Einkünfte aus den klösterlichen Besitztümern der bestehenden Ausbildungsstätte für Theologen; die Erlaubnis zur Einrichtung eines Studium generale durch Papst Urban VI. erfolgte erst im Jahr 1385, die Gründungsurkunde von 1386 beginnt mit "Rupertus senior dei gratia comes palatinus - Ruprecht der Ältere, von Gottes Gnaden Pfalzgraf ...".

Die Originalurkunde mit vier Siegeln von Ruprecht I., II., III. und der Stadt habe zu viel Tageslicht abbekommen und sei verblasst, bedauert Runde. Wenn er am Sonntag, 4. März, zur Magazinführung einlädt, wird er eine Kopie des Dokuments zeigen, die nach Fotos aus den 1930er Jahren gefertigt wurde. Am Sonntag ist wieder der bundesweite "Tag der Archive", an dem die öffentliche Aufmerksamkeit ganz besonders auf die vielfältigen gesellschaftlichen Funktionen dieser Einrichtungen gelenkt werden soll. "Bürgerrechte und Demokratie" ist diesmal das Thema - es verweist auf die politisch bedeutsamen Jahre 1848, 1918 und 1968. Auch in Heidelberg war in diesen Jahren einiges los.

Der Vortrag von Ingo Runde dazu beginnt um 16 Uhr im Lesesaal, gefolgt von einer Magazinführung. Zum Programm gehört auch die Preview des Dokumentarfilmes "SPK Komplex" um 18 Uhr im Karlstorkino mit anschließendem Filmgespräch mit Regisseur Gerd Kroske. Es geht um das "Sozialistische Patientenkollektiv", das der Arzt Wolfgang Huber zusammen mit Patienten 1970 in Heidelberg gegründet hatte und das sich später radikalisierte. Die Gruppe betrachtete ihre Erkrankungen als von der kapitalistischen Gesellschaft verursacht und wollte sich in einer Therapiegemeinschaft selbstständig heilen.

Im Magazin wird der Archivdirektor seinen Gästen auch die päpstliche Bulle aus dem Jahr 1387 zeigen, die seit Ende des Zweiten Weltkrieges verschollen war und erst 2014 aus den USA nach Heidelberg zurückkehrte; sie war zufällig auf einem Dachboden in St. Louis gefunden worden. Papst Urban VI. erteilte darin den an der Heidelberger Universität weilenden Geistlichen das Privileg, auf fünf Jahre von der Präsenz am Ort ihrer Pfründe befreit zu sein. Sieben ähnliche Urkunden aus dem Archiv werden noch vermisst. Ein weiterer Schatz: Die Papst-Urkunde, mit der im Jahr 1816 die Rückkehr von über 800 deutschsprachigen Bänden der berühmten Bibliotheca Palatina aus Rom nach Heidelberg genehmigt wurde. Im 17. Jahrhundert waren sie nach der Eroberung der Kurpfalz durch katholische Truppen in den Vatikan gebracht worden.

Sehr beeindruckend für Bibliotheksbesucher ist auch immer wieder ein über sieben Meter langer Supplikenrotulus aus dem Jahr 1401, eine pergamentene Bittschrift der Heidelberger an Papst Bonifaz IX., in der es vor allem um die finanzielle Ausstattung, das Studium in der juristischen und medizinischen Fakultät sowie die rechtlichen Beziehungen zu den Kirchenfürsten von Mainz und Worms geht. Es gibt alte Siegel aller vier Fakultäten - Theologie, Jura, Medizin und Freie Künste mit Rhetorik, Grammatik, Arithmetik, Astronomie, Musik - sowie Bleibullen mit Seiden- oder Hanfschnüren zu sehen. Hanf stand für Profaneres als Urkunden - für Mitteilungen oder Befehle. "Wir sind der Hort des Mittelalters", beschreibt der Archivdirektor, selbst Mediävist, seine Schätze.

Aber die Geschichte der Heidelberger Universität ging natürlich weiter. So hat das Archiv vor drei Jahren eine Zeichnung antiquarisch erworben, die die Jubelfeier zum 500-jährigen Bestehen der Universität 1886 zeigt. Als Rektor hielt damals der Großherzog von Baden eine Rede in der Alten Aula. Ab der frühen Neuzeit hat das Archiv schon die Personalakten der Uniprofessoren gesammelt, aus dem 18. und 19. Jahrhundert liegen sie vollständig vor, ab den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts mit Fotos versehen. Seit den Ursprüngen 1386 verzeichnen Matrikelbücher die Namen der Studenten und aller Universitätsmitglieder - eine Quelle für vielseitige Forschungen.

Info: Tag der Archive, 4. März, 16 Uhr, Universitätsarchiv, Lesesaal, Akademiestraße 4. Vortrag von Archivdirektor Ingo Runde mit Magazinführung. 18 Uhr Karlstorkino: Dokumentarfilm "SPK Komplex".