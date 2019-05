Heidelberg. (RNZ/mare) Am Sonntag, 26. Mai, wählt Baden-Württemberg. Und zwar die sowohl das Europaparlament als auch die Kreis- und Gemeindeparlamente. Auch in Heidelberg sind dann die Menschen dazu aufgerufen - sofern sie nicht von der Briefwahl gebrauch gemacht haben - in den 97 Wahlbezirken mit insgesamt 27 öffentlichen Gebäuden zur Urne zu schreiten. Die Stadtverwaltung informiert nun, welches die Wahllokale sind und welche davon barrierefrei zu erreichen sind.

Der Großteil der Wahllokale wird dabei barrierefrei sein. Wer aber in einem Wahlbezirk ohne barrierefreies Wahllokal wohnt, jedoch in einem rollstuhlgerechten Wahlraum seine Stimme abgeben möchte, muss daran nicht scheitern: Sie müssen vorher aber einen entsprechenden Wahlschein beim Bürgeramt beantragen. Damit können sie dann aber in jedem beliebigen Heidelberger Wahllokal wählen.

Änderungen bei einzelnen Wahllokalen

Während der Umbaumaßnahmen des Hölderlin-Gymnasiums werden die Wahlbezirke 002-02 bis 002-06 in die Theodor-Heuss-Realschule verlegt.

Die bisher in der Königsberger Straße 2 untergebrachten Wahlbezirke 007-04 bis 007-06 wurden unter der Bezeichnung Marie-Marcks-Schule geführt. Dieser Gebäudeteil wurde mittlerweile der Geschwister-Scholl-Schule zugeordnet.

Die bisher in der Städtischen Kindertagesstätte Schwetzinger Terrasse untergebrachten Wahlbezirke 015-01 und 015-02 werden in die Grundschule Bahnstadt, Gadamerplatz 3, verlegt.

Aufgrund der höheren Anzahl an Wahlberechtigten in den Stadtteilen Handschuhsheim und Bahnstadt musste in jedem Stadtteil jeweils ein weiterer Wahlbezirk eingerichtet werden.

Die barrierefreien Wahlgebäude im Stadtgebiet Heidelberg im Überblick:

Schlierbach Grundschule, Sporthalle (Aufzug mit Bedienpersonal), Schlierbacher Landstraße 23

Rathaus, Marktplatz 10

Volkshochschule Heidelberg, Bergheimer Straße 76

Willy-Hellpach-Schule, Römerstraße 77

Englisches Institut, Rheinstraße 14

Eichendorffhalle, Heidelberger Straße 50-52

Internationale Gesamtschule Heidelberg, Baden-Badener Straße 14

Kurpfalzschule (Aufzug mit Bedienpersonal), Schäfergasse 18

Geschwister-Scholl-Schule, Königsberger Straße 2

Albert-Schweitzer-Schule, Schwanenweg 3

Fröbelschule, Turnhalle, Mannheimer Straße 217 (Eingang Wundtstraße)

Johannes-Gutenberg-Schule, Pausenhalle Wieblinger Weg 24/7

Heiligenbergschule, Pavillons, Berliner Straße 100

Tiefburgschule, Pausenhalle, Kriegsstraße 14

Tiefburgschule, Turnhalle (Aufzug mit Bedienpersonal), An der Tiefburg

Bürgeramt Handschuhsheim, Dossenheimer Landstraße 13

Bürgeramt Neuenheim, Rahmengasse 21

Bunsen-Gymnasium (Aufzug mit Bedienpersonal), Humboldtstraße 23

Grundschule Emmertsgrund, Forum 1

Steinbachhalle, Aula, Am Fürstenweiher 40

Bürgerbegegnungsstätte Ziegelhausen/Peterstal, Wilhelmsfelder Straße 107

Grundschule Bahnstadt, Gadamerplatz 3

Nicht barrierefrei sind diese Wahllokale:

Theodor-Heuss-Realschule, Plöck 103/105

Landhausschule, Landhausstraße 20

Johannes-Kepler-Realschule, Mönchhofstraße 24

Waldparkschule, Am Waldrand 21

Neckarschule, Peterstaler Straße 15

Info: Weitere Informationen rund um die Europa- und Kommunalwahlen finden Sie hier.