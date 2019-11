Von Micha Hörnle

Heidelberg. Am heutigen Mittwoch endet die Bewerbungsfrist für den Konzeptwettbewerb „Villa Braunbehrens“. Und nach Stand der Dinge geben als einzige diejenigen Interessenten ab, die die RNZ bereits am 20. Februar vorgestellt hatte: eine Künstlerresidenz und ein Entspannungszentrum. Till Meybier von der „Künstlerresidenz“ und Christian Müller vom „Entspannungszentrum“ bestätigten, dass sie am heutigen Mittwoch ihre Bewerbungsunterlagen für das historische Gebäude am Kohlhof abgeben wollen.

Hintergrund > Für den Nutzungswettbewerb „Villa Braunbehrens“ formulierte die Stadt im Juli heftige Bedingungen: So müssen Interessenten erstens ein Mindestgebot von 250.000 Euro abgeben. Dazu kommt noch ein jährlicher Erbbauzins von 20.000 Euro, denn das Grundstück bleibt im Besitz der Stadt. Zudem [+] Lesen Sie mehr > Für den Nutzungswettbewerb „Villa Braunbehrens“ formulierte die Stadt im Juli heftige Bedingungen: So müssen Interessenten erstens ein Mindestgebot von 250.000 Euro abgeben. Dazu kommt noch ein jährlicher Erbbauzins von 20.000 Euro, denn das Grundstück bleibt im Besitz der Stadt. Zudem muss man ein Finanzierungskonzept vorlegen, denn das über 100 Jahre alte Gebäude, das zuletzt der Bildhauer Klaus Horstmann-Czech bewohnte, ist marode: Die Stadt selbst gibt als Sanierungskosten mindestens 500.000 Euro an. Der gebotene Kaufpreis geht aber nur zu 30 Prozent in die Bewertung seitens der Stadt ein. Wichtiger – mit 40 Prozent Gewichtung – ist den Verantwortlichen vom städtischen Liegenschaftsamt die Frage, wie das Gebäude am Ende genutzt wird, wie es sich in die Umgebung einfügt und wie es das Gesamtareal Kohlhof aufwertet. Zu zehn Prozent geht in die Bewertung ein, wie denkmalgerecht die Immobilie saniert wurde, und mit 20 Prozent, wie der Freiraum am Haus gestaltet wurde. (hö)

Auch wenn der Wettbewerb mit gut vier Monaten ziemlich lange lief, war es nicht immer leicht für die Interessenten, die erforderlichen Unterlagen zu beschaffen. Denn welche Bank finanziert einen Erbpachtvertrag über 60 Jahre – und dann noch ohne Grundbuchauszug (der den Bewerbungsunterlagen nicht beilag)?

Till Meybier berichtete immerhin davon, dass er einen Darlehensnachweis von einer Heidelberger Bank bekommen habe und deswegen zuversichtlich ins Rennen geht – zumal er mittlerweile das Gebäude aus dem Effeff kennt: „Ich war viermal mit den Handwerkern da oben“, und er hat sogar schon Termine mit den städtischen Energieberatern gemacht.

Das sind die Konzepte im Einzelnen:

> Künstlerresidenz: Künstler werden für drei bis fünf Monate in die Villa eingeladen und wohnen dort. Sie sollen mit Heidelberger Forschungsinstituten in Kontakt treten. „Wir wollen so einen interdisziplinären und interkulturellen Austausch anregen, der die Möglichkeit eines reizvollen Lern- und Inspirationsprozesses bietet und neues Denken anstößt“, so Meybier. Auf dem Programm stehen Atelierbesuche, Ausstellungen, und spezielle Veranstaltungsreihen.

Zudem soll es in diesem Konzept ein großes Kurs- und Workshopangebot geben, in das man auch Kinder (beispielsweise durch den Kinderferienpass) einbeziehen kann. Gastronomisch ist ein Café geplant, das im Sommer um eine Gartenwirtschaft erweitert wird, die an Wochenenden geöffnet ist. Meybier sagt: „Das Angebot setzt stark auf regionale Produkte und soll für die Bürger Heidelbergs wieder ein Ausflugsziel mit hohem Naherholungswert schaffen“ – zumal nach dem Ende des Alten Kohlhofs als Ausflugslokal.

Im Juli 2018 konnten auf Initiative der Grünen die Heidelberger erstmals die Villa Braunbehrens besuchen und ihr Inneres erkunden. Foto: Rothe

> Entspannungszentrum: „Der Kohlhof ist ein Ort fernab vom Stress des Alltags. Er ist noch heute und war bereits früher ein Ort, um Ruhe zu finden, seiner Familie, seinen Freunden und in gewissem Sinne so sich selbst neu zu begegnen“, sagt Christian Müller. Er muss es wissen, denn er arbeitet in der Akademie für Ganzheitsmedizin mit, die ebenfalls auf dem Kohlhof residiert.

Er denkt an ein Seminarhaus, ein Ausbildungszentrum und einen Ort der Begegnung: „ein Ort zum Lernen, zum Entspannen, zum sich treffen, zum Übernachten für Seminare, Workshops und Ausbildungen, Yoga, Meditation, Gärtnern sowie Coaching durch Ärzte, Therapeuten und Berater“. Gastronomisch ist eine Teestube im einstigen Wohnzimmer und im Wintergarten geplant, die jedem offen steht.