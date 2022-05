Von Lennart Schiek

Heidelberg. Lego ist eine Institution. Kaum ein Kind hat noch nie die bunten Plastiksteinchen aufeinandergesteckt, kaum ein Elternteil nicht dabei fasziniert über die kindliche Schulter geschaut. Der heimische Baukasten ist nur das Einsteigermodell, der dänische Spielzeughersteller macht ein Milliardengeschäft. Über 16.000 verschiedene Sets zählt die Datenbank bricklink.com – und jährlich kommen Hunderte neue dazu. In diesem Universum fühlt sich der 16-jährige Bastian Walter aus Mannheim zu Hause. Vor zwei Jahren hat er die wichtigsten Sehenswürdigkeiten seiner Heimatstadt in einem eigenen Bausatz verewigt. Nun sitzt er an seinem Computer und bastelt an seinem nächsten Projekt – auch Heidelberg soll bald in Bausteinform erscheinen.

Trotz Schlossblick ist die Neckarstadt aus Lego eine ästhetische Herausforderung. "In Heidelberg gibt es keine hohen Gebäude", sinniert Bastian, "da stellt sich die Frage, ob man überhaupt von einer Skyline sprechen kann." Die Nachbarstadt kennt der Elftklässler von klein auf. Dennoch setzt er sich für sein neues Vorhaben erneut in die Bahn, um die prägenden Gebäude der Stadt einem fachmännischen Blick zu unterziehen: Heiliggeistkirche, Schloss, Herkulesbrunnen, Alte Brücke. Mit einem Plan vor Augen fährt er zurück nach Mannheim, wo die eigentliche Arbeit beginnt: Mithilfe eines digitalen Baudesigners – Pflichtprogramm für einen Lego-Architekten – skizziert er einen ersten Entwurf. Doch bis zum fertigen Produkt ist es ein weiter Weg: "Einmal habe ich das Modell schon in echt zusammengebaut, aber ich war noch nicht zufrieden", sagt der Hobby-Bauplaner. Bastian ist Perfektionist.

Bisher nur digital: das Baustein-Heidelberg, Bastians neuestes kreatives Projekt. Foto: vaf

An Anschauungsmaterial mangelt es ihm nicht: Die Serie "Lego Architecture" schrumpft Weltstädte auf ein 20-Zentimeter-Format zum Nachbauen für Architektur-Fans. Tokio, New York, Paris – Bastian hat sie alle. "Einige Bausätze haben Sammlerwert und sind nicht mehr neu zu kaufen. Da muss man sich schon Mühe geben", erinnert sich der 16-Jährige, und zeigt nicht ohne Stolz auf die ordentliche Reihe weltberühmter Gebäude, die neben seinem Schreibtisch in die Höhe ragt.

Hier, am Schreibtisch, ist seine Arbeits- und Wirkstätte. Hier saß er auch, als ihm beim Stecken einer weiteren Skyline die Idee kam, seine Leidenschaft für die bunten Steinchen auf die nächste Stufe zu heben: selbst einen Bauplan gestalten, Architekt sein. Gesagt, getan: Gemeinsam mit einem Freund zog Bastian durch die Quadratestadt, um die Sehenswürdigkeiten für sein Mini-Mannheim selbst abzulichten.

Anfangs sammelte er in sozialen Netzwerken und Internet-Foren Unterstützer, um den Spielzeuggiganten selbst von einer Serienproduktion zu überzeugen. Dieser Plan platzte, da die Lego-Leitlinien religiöse Gebäude wie die Jesuitenkirche ausschließen. Bastian plante um – mit Erfolg: Der Bausteinhändler FlixBrix half mit Einzelteilen, das digitale Baukonzept in dreidimensionale Formen zu gießen. Ein Jahr später ging der Bausatz dann doch noch in Serie: Das Miniatur-Mannheim verkaufte sich über 200 Mal.

Bastian machte seine Lego-Liebe zum Geschäft und verdiente sein erstes Geld mit einem eigenen Produkt. Nicht jeder 16-Jährige kann das von sich behaupten. Schon sein Klein-Heidelberg soll die Fünfhundertermarke knacken. Dass er es auch ohne den Branchenführer zum Erfolg bringen kann, weiß er nun. Trotzdem wagt er es, weiter zu träumen: "Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich gerne Lego-Modell-Designer werden", sagt Bastian. Der erste Schritt ist getan.