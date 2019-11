Von Holger Buchwald

Heidelberg. Jacky Wong ist der wohl bekannteste Hongkong-Chinese in Heidelberg. Der heute 65-jährige Bodybuilder und ehemalige Fitnessstudio-Besitzer war in den Jahren 1996 und 1997 sogar zwei Mal „Mister Hongkong“. Heute arbeitet er als Personal Trainer und tritt hin und wieder – meist als Ganove – in Fernsehserien auf. Im RNZ-Gespräch erzählt er, wie er die Proteste in seiner fernen Geburtsstadt erlebt.

Jacky, wie informieren Sie sich über die Proteste?

Ich schaue Nachrichten. Und ein guter Freund von mir, der immer noch in Hongkong lebt, und mit dem ich früher zusammen trainiert habe, schickt mir Textnachrichten und Videos. Darauf ist für mich eindeutig zu sehen, dass die Proteste zu 90 Prozent friedlich sind und die Gewalt von der Polizei ausgeht. Wie aus heiterem Himmel schießen die auf einmal mit Tränengas. Dass jetzt auch noch scharfe Munition eingesetzt wird, ist für mich unvorstellbar.

Was geht in Ihnen vor, wenn Sie diese Bilder sehen?

Mein Herz blutet. Und ich mache mir Sorgen. Ich fürchte, dass die Studenten und anderen Demonstranten mit ihren Protesten nicht durchkommen. Die Kommunisten sind einfach zu stark. Es wird noch mehr Tote geben. Das Militär wartet doch nur auf den Befehl, um einzuschreiten. Und dann wird es furchtbar.

Wann waren Sie selbst das letzte Mal in Hongkong? Und waren die Proteste damals schon abzusehen?

Ich war im Oktober letzten Jahres für zehn Tage in der Stadt. Als normaler Tourist bekommt man eigentlich nicht viel mit von der politischen Stimmung. Doch als ich mich mit den alten Freunden meiner Eltern und meinen Bekannten unterhalten habe, haben die damals schon befürchtet, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte. Die Unzufriedenheit mit der Regierung war spürbar. Und schon vor einem Jahr gingen die Gerüchte um, dass ein Gesetz verabschiedet werden soll, mit dem Häftlinge nach China abgeschoben werden könnten. Am Ende hat das ja auch die Proteste ausgelöst.

1997 wurden Sie zum letzten Mal „Mister Hongkong“, damals stand die Metropole noch unter britischer Verwaltung. Wie hat sich die Situation seither verändert?

Äußerlich hat sich nicht viel getan. Hongkong ist immer noch Multikulti. Mir tun aber die Leute, die dort leben, sehr leid. Sie sitzen fest, dürfen mit ihrem Pass nicht überall dorthin reisen, wohin sie wollen. Und das ist nur ein Beispiel. Ich fürchte, die Situation wird noch dramatischer.