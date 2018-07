Heidelberg. (RNZ) Die nächste Schlossbeleuchtung steht am morgigen Samstag, 14. Juli, an. Ab 22.15 Uhr werden an diesem Tag wieder bengalische Feuer und Feuerwerk das Schloss und den Himmel über der Altstadt zum Leuchten bringen.

Wie an allen Schlossbeleuchtungssamstagen gibt es einen Kunsthandwerker- und Warenmarkt zwischen 12 und 20 Uhr auf dem Kornmarkt. Wegen Aufbauarbeiten für das Feuerwerk wird die Alte Brücke ab 17 Uhr für Fußgänger gesperrt. Die Bundesstraße B37 wird ab 21.30 Uhr zwischen Ernst-Walz-Brücke und Karlstor sowie die Theodor-Heuss-Brücke ab circa 22 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Fußgänger können die Brücke nutzen. Die Brückenkopfstraße (ab Brückenstraße), die Ziegelhäuser Landstraße (bis Stiftweg) sowie die Neuenheimer Land- und die Uferstraße werden ab 21 Uhr für Fahrzeuge gesperrt. Die Sperrungen werden gegen 23 Uhr wieder aufgehoben. Auch nach dem Feuerwerk kann es an den Brücken zu Verkehrsbehinderungen kommen.