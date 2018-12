Heidelberg. (rnz/mare) Kaum ist der Heiligabend vorbei, gehen die Gedanken schon in Richtung Aufräumen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, stehen die Termine fest, an denen Vereine sowie die Müllabfuhr die Weihnachtsbäume in den jeweiligen Stadtteilen einsammeln. Wann sie wo und wie mitgenommen werden oder abgegeben werden können, erfahren Sie hier:

Grundsätzlich gilt: Die Bäume müssen zur Abholung morgens am Straßenrand bereitstehen. Weil die Christbäume gehäckselt und kompostiert werden, können nur solche Bäume mitgenommen werden, die völlig frei von Weihnachtsschmuck sind. Vor allem Lametta muss restlos entfernt sein.

Weihnachtsbäume können jederzeit bei den Heidelberger Recyclinghöfen kostenlos abgegeben werden. Und zwar montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr (Recyclinghöfe Kirchheim und Wieblingen durchgehend), samstags von 8 bis 15 Uhr.

Die Straßensammlung finden zu folgenden Terminen statt:

> Die örtlichen Vereine am Freitag oder Samstag, 11. oder 12. Januar, die Bäume einsammeln. Die Bäume müssen dafür bis 8 Uhr bereitstehen.

Handschuhsheim: Samstag, 12. Januar, durch die Freiwillige Feuerwehr.

Kirchheim: Samstag, 12. Januar, durch die Pfadfinder DPSG St. Peter Kirchheim.

Pfaffengrund: Samstag, 12. Januar, durch die Freiwillige Feuerwehr.

Schlierbach: Freitag, 11. Januar, durch die Freiwillige Feuerwehr.

Wieblingen (einschließlich Grenzhof): Samstag, 12. Januar, durch die Evangelische Jugend Wieblingen.

Ziegelhausen: Samstag, 12. Januar, durch die Freiwillige Feuerwehr.

> Die städtische Müllabfuhr sammelt die Christbäume am Freitag oder Samstag, 11. oder 12. Januar, ein. Die Bäume müssen am Entsorgungstag bis 6 Uhr am Straßenrand öffentlicher Straßen bereitstehen, die für Abholfahrzeuge befahrbar sind.

Altstadt: Freitag, 11. Januar.

Bahnstadt: Freitag, 11. Januar. Die Bäume müssen aus den Stichstraßen zur Promenade an den Langen Anger bereitgelegt werden.

Bergheim (einschließlich Ochsenkopf): Samstag, 12. Januar.

Boxberg, Emmertsgrund: Samstag, 12. Januar.

Neuenheim: Samstag, 12. Januar.

Rohrbach, Südstadt: Samstag, 12. Januar.

Weststadt: Samstag, 12. Januar.