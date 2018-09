Überfüllte Campingplätze mit schmutzigen Sanitäranlagen für viel zu viel Geld: Gerade in den Sommermonaten macht campen oftmals keinen Spaß. Auf die besten Plätze - etwa direkt an einem See oder in unserem Fall am Neckar - hat man sowieso meist keine Chance: Denn die sind Monate oder gar Jahre vorher entweder von Dauercampern oder

PRO

Von Anica Edinger

Überfüllte Campingplätze mit schmutzigen Sanitäranlagen für viel zu viel Geld: Gerade in den Sommermonaten macht campen oftmals keinen Spaß. Auf die besten Plätze - etwa direkt an einem See oder in unserem Fall am Neckar - hat man sowieso meist keine Chance: Denn die sind Monate oder gar Jahre vorher entweder von Dauercampern oder Stammgästen reserviert worden. Für Spontanität ist kein Platz. Und so endet es oft damit, dass man dicht an dicht neben vielen anderen Campern sein Zelt aufschlagen muss.

Dabei sehnt man sich gerade als Camper nach dem genauen Gegenteil: nach Freiheit, Natur, Feld und Wiesen. Gerade davon gibt es im Land genug. Nur: Man darf es nicht nutzen. Was für eine Verschwendung! Schließlich gibt es kaum etwas Schöneres, als sein Zelt an einem einsamen Fleckchen Erde aufzuschlagen, für ein oder zwei Nächte im Einklang mit sich und der Natur zu sein - und nur den Wind in den Bäumen singen zu hören. Vorbei wäre die Zeit, in der man morgens von Nachbar-Campern geweckt wird. Vorbei die Zeit, in der die Musik anderen einen nachts wachhält. Und vorbei die Zeit, in der die schönsten Flecken der Stadt ungenutzt bleiben.

Natürlich müssen gewisse Regeln gelten, etwa: kein Feuer bei Dürre und keinen Müll zurücklassen. Halten sich alle daran, tut Wildcampen keinem weh. Genau genommen ist der öffentliche Raum genau dafür gedacht: Um von den Bürgern genutzt zu werden - jederzeit. In vielen nordischen Ländern nennt sich das "Jedermannsrecht". Dahinter steckt ein sympathischer Grundgedanke: Dass alle Menschen grundlegende Rechte bei der Nutzung der Wildnis haben. Dazu zählt auch zelten. Und das ist gut so.

CONTRA

Von Micha Hörnle

Nein, Bürgermeister Wolfgang Erichson hat nicht unbescholtenen Bürgern aufgelauert, um sie bloßzustellen. Im Gegenteil: Er hat ein unfassbar dreistes Verhalten per Zufall entdeckt, und die Wildcamper hatten noch nicht einmal ein schlechtes Gewissen, dass sie in einer Parkanlage übernachtet und sogar Feuer gemacht haben. Dass auch nur halbwegs hinnehmen zu wollen, dafür fehlt mir jedes Verständnis.

Erstens ist die deutsche Gesetzeslage klar. Da muss mir niemand mit Schweden kommen. Wenn das Land Vorbild sein soll, dann gäbe es auch bei uns bald Tempo 110 auf den Autobahnen und Alkoholverkauf in staatlichen Läden. Vielmehr gibt es gute Gründe dafür, weswegen wildes Campen nicht erlaubt ist: Ich rede hier nicht vom Lagerfeuer, was gerade in diesem Dürresommer extrem gefährlich ist. Ich rede auch nicht von der Hygiene, wenn sich die Leute in den Büschen erleichtern. Nein, ich rede vielmehr davon, wie solche Camper auf die Idee kommen, fremdes Land für sich in Beschlag zu nehmen.

Welche Geisteshaltung haben diese Leute? Für mich ist das nicht freie Entfaltung freier Menschen in freier Natur, sondern schlicht Egoismus an Orten, die allen gehören. Warum sollen auf öffentlichem Grund andere Regeln gelten als auf Privatgelände, wo niemand auf die Idee kommen würde, ungefragt sein Zelt aufzuschlagen?

Daher mein Vorschlag an alle, die den Wildcampern am Philosophenweg so viel Verständnis entgegenbringen: Heißen sie diese freiheitsliebenden Leute willkommen, öffnen Sie ihnen Hof und Garten! Ermöglichen Sie es ihnen, sich auf Ihrem Gelände auszuleben - und verschonen Sie bitte den öffentlichen Raum.

