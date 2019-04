Von Holger Buchwald

Heidelberg. Am Hauptbahnhof gehen die Bauarbeiten in diesem Jahr ins Finale: Im September geben Stadt und Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) wieder alle Straßen, Gleise und Haltestellen für den Verkehr frei. Trotzdem wird an vielen Straßen in Heidelberg weitergebaut. Und das ist besonders für die Pendler mit Einschränkungen verbunden.

Drei Baustellen hob Baubürgermeister Jürgen Odszuck besonders hervor, als er am gestrigen Montag die Verkehrsprojekte mit den größten Auswirkungen vorstellte: Bereits in den Osterferien wird die Bundesstraße B37 mit rund 25.000 Autos pro Tag wegen Arbeiten im Bereich der Stadthalle für einige Tage in Richtung Schlierbach gesperrt. Der Neckarlauer, an dem auch die Schiffe der Weißen Flotte anlegen, wird neu gestaltet - und die Entwässerungsleitungen müssen jetzt an den Kanal angeschlossen werden.

Bereits heute spüren die Pendler, dass die Hebelstraßenbrücke gesperrt ist. Eigentlich wäre sie derzeit nur für Lastwagen dicht. "Doch zu viele hielten sich nicht an das Verbot", beklagt Odszuck: "Die Brücke ist einsturzgefährdet, da gibt es nichts zu beschönigen." Der dritte Engpass, den die Autofahrer spüren werden, entsteht an der Speyerer Straße, wo gerade die Großsporthalle gebaut wird.

An dieser Stelle wird von Juni 2019 bis März 2020 ein neuer Verkehrsknoten entstehen. "Unsere Zielgruppe sind vor allem die Pendler", betont der Baubürgermeister: Nur 16 Prozent der Heidelberger legen ihre innerstädtischen Wege mit dem Auto zurück, aber 70 Prozent der Auswärtigen kommen mit dem Pkw.

53 Millionen Euro stehen laut Odszuck im Doppelhaushalt für die Infrastrukturprojekte zur Verfügung - also für Straßen, das Radwegenetz und die Aufwertung des öffentlichen Raumes. "Bisher blieb alles im zeitlichen und finanziellen Rahmen", betont Tiefbauamtsleiter Jürgen Weber, das gelte selbst für die komplizierte Baustelle am Hauptbahnhof.

Für Radfahrer wird einiges getan, da dies aber weniger Auswirkungen auf den bereits bestehenden Verkehr hat, hat die Stadt dies bis auf wenige Ausnahmen nicht in ihrer neuen Baustelleninformation aufgelistet. "So Gott und das Regierungspräsidium es wollen", lacht der Baubürgermeister, werde im August die Brücke von der Bahnstadt über die Bahngleise bis zur Gneisenaustraße in Angriff genommen. Für ein Wochenende wäre dann der Bahnverkehr unterbrochen. Konkreter werden in diesem Jahr auch die Pläne für die neue Radwegebrücke über den Neckar. Bis Ende 2019 soll der Entwurf stehen. Odszuck hofft, dass die Brücke spätestens im Jahr 2022 im Bau ist.

Zwei Horrorstrecken warten noch auf die Heidelberger: Die Rohrbacher Straße muss zwischen Adenauerplatz und Franz-Knauff-Straße wegen der maroden Fernwärmeleitungen dringend saniert werden. Und im Norden ist die Dossenheimer Landstraße überfällig. Es stehen in den nächsten Jahren also noch viele Baustellen auf dem Plan: Von der Erneuerung der Ampeltechnik, wofür das Personal fehlt, bis zur Sanierung aller Neckarbrücken.

Die Baustellen im Überblick

1. Hauptbahnhof: Wegen des Umbaus der Straßenbahnhaltestelle und der Verlegung neuer Gleise ist die Kurfürsten-Anlage zwischen Lessingstraße und Kaufland bis September gesperrt. Am Knoten Mittermaierstraße steht ab Juni nur je ein Fahrstreifen in Nord-Süd-Richtung zur Verfügung. Bis September gibt es Ersatzhaltestellen für Busse und Bahnen. Nach den Sommerferien soll alles fertig sein.

2. Czernyring: Auf der Rückseite des Hauptbahnhofes wird noch bis Dezember 2019 gearbeitet. Dort werden die Kreuzungen ausgebaut und an das Straßennetz angeschlossen. Zwischen Czernybrücke und Montpellierbrücke steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

3. Hauptstraße Ost: Dort wird bis Oktober 2020 abschnittsweise der Kanal saniert, und es werden neue Leitungen verlegt. Die Geschäfte sind erreichbar, der Radverkehr wird umgeleitet. Der Durchgang für die Fußgänger bleibt frei. Die Buslinie 33 wird umgeleitet.

4. Gaiberger Weg: Dort wird die Fahrbahn zwischen Kohlhöfer Weg und Unterer St. Nikolausweg noch bis Juli erneuert. Er ist voll gesperrt. Der Verkehr wird über den Königstuhl umgeleitet.

5. Hebelstraßenbrücke: Im April beginnen die Arbeiten. Die Sanierung dauert bis Ende 2020. Die Brücke muss komplett neu gebaut werden. Seit Januar ist sie für Autos gesperrt, ab April kommen auch Radler und Fußgänger nicht mehr durch. Umleitung über Montpellierbrücke.

6. Römerstraße: Dort wird von April bis Juni 2019 und von Oktober bis März 2020 der Kanal in Mark-Twain-Village neu gebaut. Für Autofahrer heißt es, dass sie zwischen Feuerbach- und Rheinstraße nur einspurig in beiden Fahrtrichtungen vorankommen. Der Knoten Kirschgartenstraße/Veit-Stoß-Straße ist zeitweise gesperrt.

7. Neckarlauer (B37, Höhe Stadthalle): Die Entwässerungsleitungen müssen in den Osterferien an das Kanalnetz angeschlossen werden. Deshalb wird die Bundesstraße in Richtung Schlierbach gesperrt. An einzelnen Tagen ist auch die Gegenrichtung dicht.

8. Klingenteichstraße: Anfang September wird die Kurve Molkenkurweg erneuert, im Vorgriff auf die Fahrbahnsanierung im nächsten Jahr. Die Straße wird gesperrt, die Buslinie 30 umgeleitet.

9. Autobahn A5, Heidelberger Kreuz (nicht im Bild): Von Mai bis September werden die Fahrbahnen der Auf- und Abfahrten im Auftrag des Regierungspräsidiums erneuert. Wer die Autobahn wechseln will, wird über Dossenheim oder Schwetzingen umgeleitet.

10. Speyerer Straße: Von Juni 2019 bis März 2020 wird der Verkehrsknoten Speyerer Straße/Im Mörgelgewann als Anschluss zur neuen Großsporthalle ausgebaut. Zeitweilig wird in jede Richtung eine Fahrbahn gesperrt.

11. Adenauerplatz: Ein neuer Radweg von der Altstadt in Richtung Hauptbahnhof entsteht zwischen Juni und Dezember. Ein Fahrstreifen wird gesperrt.

12. Bierhelderhof: Eine Stützwand wird zwischen August und Dezember gebaut. Die Straße wird voll gesperrt, der Verkehr umgeleitet.