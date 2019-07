Heidelberg. (pol/mün/RNZ) Die Abkühlung war heiß ersehnt – und folgte in der Nacht zum Sonntag mit Starkregen, kräftigen Windböen und Gewitter mit Blitz und Donner. Das Unwetter hielt auch die Einsatzkräfte auf Trab: 90 Helfer der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr waren an rund 60 Einsätzen beteiligt. Die Polizei wurde bis Mitternacht zu 35 Einsätzen gerufen. Sogar der Bereitschaftsdienst des Tiefbauamts musste ausrücken, um von den Wassermassen angehobene Gullydeckel wieder an ihren Platz zu bringen.

Auch für die Polizei begann der Ansturm der Meldungen um kurz vor 22 Uhr. Es liefen mehrere Unterführungen voll, die daraufhin unpassierbar waren und für längere Zeit gesperrt werden mussten. Ein Autofahrer versuchte trotzdem sein Glück – und blieb mit seinem Gefährt in der Unterführung liegen. Hier kam die Feuerwehr zum Einsatz, um das Auto zu bergen. Kurzzeitig musste auch der Straßenbahnverkehr in Richtung Kirchheim eingestellt werden. Mehrere Bäume hielten dem nächtlichen Sturm nicht stand und die durch umgekippte Bäume versperrten Straßen mussten durch die Feuerwehr geräumt werden. Bislang sind der Polizei Sachschäden in Höhe von etwa 25 000 Euro bekannt. Verletzt wurde in der Nacht niemand.

60 Einsatzstellen sind die Bilanz des Unwetters für die Berufsfeuerwehr. Vor allem die Stadtteile Süd- und Weststadt waren vom Starkregen betroffen.

Ab 21.51 Uhr gingen in der Feuerwehrleitstelle eine Vielzahl von Notrufen von Bürgerinnen und Bürger ein, die überflutete Keller meldeten. Teilweise stand das Wasser bis zu einem halben Meter hoch oder hatte große Flächen überschwemmt. Alle Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr waren mit der Berufsfeuerwehr über Stunden beschäftigt Keller auszupumpen, Wasser in Pumpensümpfe zu schieben oder umgestürzte Bäume zu beseitigen. Unterstützt wurden die rund 90 Einsatzkräfte durch den Bereitschaftsdienst des Tiefbauamtes der Gullydeckel wieder einsetzte, die durch die Wassermassen hochgedrückt wurden.

Um 3.33 Uhr wurde der letzte Einsatz beendet und die Kräfte aus der Bereitschaft entlassen.

Update: Montag, 29. Juli 2019, 12.04 Uhr