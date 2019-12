Heidelberg. (ani) Die Heidelberger Jugendlichen haben entschieden: Die Stimmen zur Wahl des neuen Jugendgemeinderates sind ausgezählt. Die Wahlbeteiligung lag bei erfreulichen 51,6 Prozent. Insgesamt 55 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich um die 30 Sitze in dem Gremium beworben. Gewählt wurden zehn junge Frauen sowie 20 junge Männer im Alter von 14 bis 19 Jahren. Zum Vergleich: Bei der letzten Wahl vor zwei Jahren waren es 18 junge Männer und zwölf junge Frauen. Dabei sind sechs der nun neu Gewählten bereits Mitglieder des derzeit amtierenden Gremiums.

Seine Glückwünsche übermittelte Oberbürgermeister Eckart Würzner prompt: "Herzliche Gratulation an die neu gewählten Jugendgemeinderäte. Dass auch in diesem Jahr wieder so viele Jugendliche mit ihrer Kandidatur ihre Bereitschaft gezeigt haben, sich für ihre Stadt zu engagieren, finde ich fantastisch." An die neuen Jugendgemeinderäte appellierte er: "Geht diese neue Aufgabe mit Mut und Freude an und scheut Euch nicht, Eure Vorstellungen einzubringen. Eure Ideen sind wichtig für Heidelbergs Zukunft."

Hintergrund Der Jugendgemeinderat setzt sich aus 30 Jugendlichen und sechs beratenden Mitgliedern des "Erwachsenen"-Gemeinderates zusammen. Zehn Sitze bekommen die Gymnasien, zehn die [+] Lesen Sie mehr Der Jugendgemeinderat setzt sich aus 30 Jugendlichen und sechs beratenden Mitgliedern des "Erwachsenen"-Gemeinderates zusammen. Zehn Sitze bekommen die Gymnasien, zehn die Gemeinschafts-, Real-, Hauptschulen und die SBBZs, zehn die beruflichen Schulen. Die Amtszeit dauert zwei Jahre. Das sind die neuen Jugendvertreter Für die Gymnasien > Vincent Baumeister, 16 Jahre, St. Raphael-Gymnasium > Khader Chaabou, 17, Helmholtz-Gymnasium > Lisa Götz, 18, Helmholtz-Gymnasium > Tim Kaltschmidt, 16, Helmholtz-Gymnasium > Karla Meschkat, 17, St. Raphael-Gymnasium > Yunus Noah Oberst, 18, Bunsen-Gymnasium > Vinh Hung Phong, 16, Bunsen-Gymnasium > Jakob Tasch, 16, St. Raphael-Gymnasium > Katharina Weber, 16, Helmholtz-Gymnasium > Min-Yue Wei, 15, Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Für die Real- und Gemeinschaftsschulen > Talha Aslanoglu, 14, Gregor-Mendel-Realschule > Dawid Dzielski, 15, Gregor-Mendel-Realschule > Can Angelo Friscia, 14, Waldparkschule > Helios Meisner, 14, Johannes-Kepler-Realschule > Markus Morgel, 14, Waldparkschule > Sarah Munzer, 14, Internationale Gesamtschule > Emil Levi Staab, 14, Waldparkschule Für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren > Robec Mansour, 15, Marie-Marcks-Schule Für die beruflichen Schulen > Donika Begisholli, 18, Willy-Hellpach-Schule > Tobias Christ, 18, Carl-Bosch-Schule > Cennet Damci, 19, Julius-Springer-Schule > Thadeus Deuter, 19, Julius-Springer-Schule > Jasmin Farahani, 17, Julius-Springer-Schule > Kann Fidancan, 17, Julius-Springer-Schule > Paul Goldschmidt, 17, Carl-Bosch-Schule > Aho Alexander Hanna, 17, Julius-Springer-Schule > Khalek Naderi, 17, Julius-Springer-Schule > Talia Wolf, 17, Willy-Hellpach-Schule Nachrücker > Jonas Wienberg, 17, Julius-Springer-Schule > Karsten Kohse, 16, Willy-Hellpach-Schule

[-] Weniger anzeigen

Einmal mehr hat sich laut Stadt das Heidelberger Wahlsystem bewährt, das auf die Urwahl an den Schulen baut. Schülerinnen und Schüler können seit vielen Jahren über mehrere Tage hinweg direkt an ihrer Schule wählen. Für diejenigen, die dazu keine Gelegenheit hatten, gab es am vergangenen Wochenende die zusätzliche Möglichkeit, in den Räumen der Kinder- und Jugendförderung in der Plöck 2a abzustimmen.

Im Vorfeld hatte die Stadt mit Aufrufen in den regionalen Medien, im Internet, über die Social-Media-Kanäle Facebook, Twitter und Instagram, mit Plakaten an Schulen und mit einem persönlichen Brief des Oberbürgermeisters an rund 10.000 Jugendliche für die Jugendgemeinderatswahl geworben. So wollte man erreichen, dass möglichst viele Jugendliche wählen gehen – und sich außerdem für das Gremium bewerben. Denn ein Mandat bedeutet vor allem auch eines: viel Arbeit. Die Jugendräte bekommen die gleichen Vorlagen wie der Erwachsenen-Gemeinderat. Sie haben allerdings nur eine beratende Funktion, das heißt: Im Zweifel können die Stadträte auch über den "Jugendwillen" hinweg entscheiden.

Info: Die konstituierende Sitzung des Jugendgemeinderates findet am Mittwoch, 19. Februar 2020, um 17.30 Uhr im Neuen Sitzungssaal des Rathauses statt. Die noch amtierenden Jugendgemeinderäte werden am gleichen Tag um 17 Uhr verabschiedet.