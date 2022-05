Von Denis Schnur

Heidelberg. Bald sollen mitten im Herzen des Uni-Campus im Neuenheimer Feld bis zu 900 Studierende gleichzeitig bei einer Vorlesung zuhören – oder zumindest gleichzeitig anwesend sein können. Die Universität erhält dort ein "Auditorium maximum" – ein zentrales, großes und repräsentatives Hörsaalgebäude. Vor eineinhalb Jahren war Spatenstich für das Großprojekt. Seitdem ist dort bereits einiges passiert. Wer auf dem Campus unterwegs ist, erkennt schnell die Dimensionen des Neubaus.

Denn ziemlich zentral auf dem Campus – nördlich der Mensa, wo früher das alte Mathematik-Gebäude stand – befindet sich nun eine riesige Grube. An ihrem Boden sieht man schon das Fundament, außen wachsen Betonwände empor, innen stehen zahlreiche Metallgerüste. In dieser Grube wird sich künftig das Herzstück des Neubaus befinden – der große Hörsaal, der bis in das zweite Untergeschoss reicht. Daneben und darüber entstehen zwei kleinere Hörsäle mit Platz für weitere 500 Menschen. Auch der Neuenheimer Teil der Universitätsbibliothek zieht in das Gebäude. Außerdem entstehen viele Räume für das gemeinsame Lernen und ein großes Foyer, in dem auch große außeruniversitäre Veranstaltungen stattfinden sollen.

Wie schon beim Mathematikon ganz in der Nähe errichtet die Klaus-Tschira-Stiftung das Gebäude, um es dann dem Land für die Universität zu schenken. Über die Idee sprachen der SAP-Gründer Klaus Tschira und Uni-Rektor Bernhard Eitel schon vor Jahren. Nach Tschiras Tod setzen seine Nachfolger an der Spitze der Stiftung diese Idee nun um.

Wann in dem "Audimax" genannten Gebäude die erste Vorlesung stattfinden soll, sagt die Stiftung offiziell nicht – sie äußert sich bei Bauprojekten grundsätzlich nicht zu Kosten und Zeitplänen. Beim Spatenstich sprach Wissenschaftsministerin Theresia Bauer jedoch von "Ende 2023" als möglichem Eröffnungsdatum.

Bislang sei es auch noch zu keinen größeren Verzögerungen gekommen, wie ein Sprecher der Klaus-Tschira-Stiftung der RNZ berichtet: "Die Rohbauarbeiten schreiten zügig voran und die Baustelle liegt noch im Zeitrahmen." Aktuell seien bereits etwa 70 Prozent aller Bauleistungen beauftragt. Auch Corona habe keine großen Auswirkungen auf den Bau gehabt: "Die Pandemie hat die Baustelle zum Glück kaum beeinträchtigt, vor allem durch den Einsatz zusätzlicher Mannschafts- und Besprechungscontainer unter Wahrung der Abstandsregeln konnten größere Einschränkungen vermieden werden."

Im Sommer soll das Gebäude nun auch in die Höhe wachsen, Anfang dieser Woche wurden die Platten für die Fassade ausgewählt. Ob der Zeitplan aber weiter eingehalten werden kann, dürfte auch daran liegen, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickelt – und sich auf die Weltwirtschaft auswirkt. Bislang hielten sich die Folgen für die Baustelle "noch im Rahmen", so der Sprecher. "Die Beschaffung von Materialien wie etwa Stahl ist aber für die beauftragten Firmen zunehmend eine Herausforderung."