Heidelberg. (hob) Schon an normalen Tagen gehe von zwei Baustellen in der Neuenheimer Schröderstraße derzeit viel Lärm aus, ärgert sich ein direkter Anwohner. Besonders regt ihn aber auf, dass am Sonntag vor einer Woche, gegen 20 Uhr abends, ein Bagger und ein Lastwagen vor dem Heidelberger Pädagogium herumrangierten.

Der Baggerführer habe behauptet, dass die Stadt Heidelberg ihm eine Sondergenehmigung dafür erteilt habe. Jetzt fragt er, wie so etwas für ein Wohngebiet ausgestellt werden könne, zumal die Arbeiter auch bereits den ganzen Samstag tätig waren. "Ich bin nicht der Einzige, den das sehr wütend gemacht hat."

Eine Stadtsprecherin kann den Vorfall aufklären: "Nach den Angaben der Hauseigentümer und des Betreibers der Sprachschule ereignete sich Ende der Woche ein Wasserschaden, weshalb am Samstag der Betonboden des Hofes aufgestemmt wurde und die teilweise sehr großen Bruchstücke mit einem Bagger abgetragen werden mussten." Diese seien auf den Lastwagen aufgeladen und abtransportiert worden. Eine städtische Bauaufseherin sei am Montagmorgen vor Ort gewesen und könne diesen Vorfall bestätigen. Sonntags darauf habe der Bagger "etwas unglücklich" im öffentlichen Bereich gestanden, worauf der Eigentümer das Baustellenfahrzeug etwas anders platzieren ließ, so die Stadtsprecherin weiter.

Arbeiten seien an diesem Tag aber nicht ausgeführt worden. Wenn es zu Lärmbelästigungen gekommen sei, bedaure der Eigentümer die Beeinträchtigungen. Was die samstäglichen Arbeiten angeht, betont die Stadtsprecherin aber, dass es sich dabei um eine Notinstandsetzungsmaßnahme gehandelt habe. "Sie hatte keine baurechtliche Relevanz. Somit musste hier das städtische Baurechtsamt nicht einschreiten.