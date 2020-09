Drei der vier Heidelberger E-Scooter-Anbieter sammeln ihre Gefährte mit leerem Akku nachts mit Vans ein, um sie aufzuladen. Sie alle wollen den Auflese-Prozess künftig umweltfreundlicher gestallten. In Heidelberg tauscht nur der Anbieter „Zeus“ die Akkus direkt am E-Roller aus. Foto: dpa

Von Anica Edinger

Heidelberg. Die E-Scooter in Heidelberg polarisieren – insbesondere, seit vor wenigen Tagen der neue Anbieter "Lime" insgesamt 1000 der elektronisch angetriebenen Tretroller in der Innenstadt und den Stadtteilen verteilte. Einige Leserinnen und Leser beschwerten sich, dass die Roller teils mehrere Tage an einem Standort stehen, öfter den Weg versperren und manchmal sogar im Gebüsch liegen. Die RNZ fragte deshalb nach: In welchem Turnus werden die rund 2000 Gefährte von den vier Anbietern in Heidelberg eigentlich eingesammelt und ordentlich neu aufgestellt?

Tatsächlich werden nicht alle Roller jede Nacht zum Aufladen der Akkus aufgelesen und am frühen Morgen des nächsten Tages wieder verteilt. Die Anbieter "Tier", "Bird" und "Lime" handhaben es vielmehr so: Sie sammeln nur diejenigen Scooter ein, deren Akku entweder komplett oder fast leer ist. Bei "Tier" werden auch Roller eingesammelt, die länger als zwei Tage ungenutzt an einem Standort stehen.

Die "Bird"-Scooter sind laut dem Anbieter mit einem besonders ausdauernden Akku ausgestattet, sodass sie nur etwa zwei Mal in der Woche aufgeladen werden müssen. "Sie wurden zudem speziell für den Einsatz in Sharing-Flotten konstruiert. Dadurch sind sie sehr robust und weniger schadensanfällig."

Das gleiche gilt laut dem neuen Anbieter in Heidelberg, "Lime", für dessen Gefährte: "Dank der verbesserten Batterieeffizienz liegt die Reichweite der E-Scooter bei rund 40 Kilometern, wodurch die Fahrzeuge seltener geladen werden müssen." Deshalb werden sie "nur alle paar Tage" eingesammelt, wie es von "Lime" heißt.

Nur bei den rund 50 E-Rollern des irischen Anbieters "Zeus", die es seit Juni in der Stadt gibt, wird gänzlich aufs Einsammeln verzichtet: "Wir haben austauschbare Batterien – deshalb müssen wir die Roller nicht bewegen. Und das ist auch besser für die Umwelt", berichtet der Geschäftsführer von "Zeus" auf RNZ-Anfrage. Die Akkus werden also vor Ort, direkt da, wo ein Roller steht, ausgetauscht.

Bei den anderen drei Anbietern werden die Roller nachts mit einem Van eingesammelt – noch. Denn alle drei arbeiten an Lösungen, den Akkuladeprozess umweltfreundlicher zu gestalten. So heißt es etwa von "Tier": "Wir haben unterschiedliche Scootermodelle – das Modell, das in Heidelberg eingesetzt wird, wird nachts mit Vans eingesammelt. Die neuen Modelle werden nicht mehr eingesammelt, sondern vor Ort die Akkus ausgetauscht. Dazu nutzen wir Elektroautos und Lastenräder."

Auch von "Bird" heißt es: "In Städten in ganz Europa setzt Bird für das Einsammeln auf umweltfreundliche Fahrzeuge – von Elektro-Vans bis hin zu Lastenfahrrädern." In Heidelberg werden derzeit noch Kleintransporter für die Abholung eingesetzt – jedoch gleicht "Bird" die dadurch entstehenden Treibhausemissionen aus – "bis wir vollständig auf elektrische und nichtmotorisierte Fahrzeuge umgestiegen sind".

Und auch von "Lime" aus Berlin heißt es dazu: "Wir planen, in naher Zukunft die gesamte Flotte schrittweise auf Elektrofahrzeuge umzustellen, um das Einsammeln und Verteilen der E-Scooter dann emissionsfrei abzuwickeln. Die entstehenden Emissionen kompensieren wir aber durch CO2-Zertifikate entsprechend."