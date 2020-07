Am Zaun ist das Verkehrsschild zu sehen: Hier darf die Allgemeinheit – zu Recht – nicht parken. Foto: Hentschel

Heidelberg. (jola) Am Philosophenweg ist einem unserer Leser ein Schild aufgefallen: Ein großes "P", darunter "Privat" auf blauem Grund – am Zaun über dem Gehweg. "Ist das rechtens?", fragt sich ein Leser. Dem Anwohner gehöre doch die Straße nicht. Eine Stadtsprecherin klärt auf: "Das Schild ,Privatparkplatz’ ist erlaubt, da sich der Gehweg auf der nördlichen Seite des Philosophenwegs in Privatbesitz befindet", erklärt sie auf RNZ-Anfrage.

Obwohl der Gehweg bislang zum Parken von allen Verkehrsteilnehmern mitgenutzt wurde, gehöre dieser nicht zur öffentlichen Verkehrsfläche. "Der Eigentümer hat durch die Anbringung des Schildes die Nutzung durch die Allgemeinheit ausgeschlossen, sodass die ehemaligen Parkmöglichkeiten für die Allgemeinheit derzeit nicht nutzbar sind", so die Stadtsprecherin weiter.

Für ein Parken ausschließlich auf der Fahrbahn sei diese nämlich zu schmal. Die Stadt werde aber "in nächster Zeit" noch einmal den Kontakt zum Eigentümer dieser Fläche suchen "und eruieren, ob und wie ein Verkauf der Eigentumsfläche an die Stadt möglich ist".