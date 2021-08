Von Marion Gottlob

Heidelberg. 12.000 bis 20.000 Vorschulkinder in Simbabwe profitieren pro Tag vom Engagement der Herz-HD-Stiftung. Denn diese unterstützt mit ihren Spenden die Schulspeisung. Normalerweise kommt das Geld dazu bei Spendenaktionen zusammen. In Corona-Zeiten ist das jedoch nur extrem eingeschränkt möglich. "Doch ist die Not groß", betonen Jutta und Jochen Steyer, "jetzt wollte Simbabwe eigentlich die Schulen wieder öffnen. Stattdessen gibt es nun den dritten Lockdown."

Gegründet wurde die Herz-HD-Stiftung vor mehr als 20 Jahren von dem Ehepaar Hans und Doris Herz. Vor drei Jahren fragte das Ehepaar nun bei dem Musiker-Ehepaar Jutta und Jochen Steyer an, ob die beiden die Leitung der Stiftung übernehmen würden. "Ich habe es geprüft, es hat mich überzeugt", erklärt Jochen Steyer. Auch seine Frau Jutta stimmte zu.

Simbabwe galt früher als die Kornkammer Afrikas. Der Übergang von kolonialer Herrschaft zu einer liberalen Regierungsform ist jedoch bisher nicht gelungen. Korruption führt zu großer Not. Institutionen wie die Europäische Union haben sich mit ihren Hilfsprogrammen zurückgezogen, weil die Misswirtschaft fast jede Unterstützung unmöglich macht.

Derzeit erhält jedes Vorschulkind einen Sack Mehl, aus dem die Mutter einen Brei kocht. ​ Fotos: Hentschel/privat ​

Die Heidelberger Stiftung engagiert sich dennoch mit dem amerikanischen Kapnek-Trust in dem Land. So konnte die Herz-HD-Stiftung in den vergangenen 20 Jahren 1,5 Millionen Euro Spenden sammeln. Jochen Steyer erklärt: "Die Kinder können nichts für die Umstände, sie leiden Hunger." Das Kapnek-Konzept für 200 Dorfschulen ist einfach: Jedes Vorschulkind, das die Schule besucht, erhält pro Tag eine nahrhafte Mahlzeit aus Mais- und Sojamehl.

Doch mit Beginn der Corona-Krise wurden die Schulen geschlossen. Die Schulspeisung fiel aus. So entwickelte Kapnek ein neues Konzept: Jedes Kind holt einen Zwei-Kilogramm-Sack mit Mehl in der Schule ab, damit die Mutter drei bis vier Wochen zu Hause einen Brei für das Kind kochen kann. "Das funktioniert", so Steyer. In der Folge verdoppelten sich jedoch die Kosten, weil das Mehl in kleinere Portionen umgepackt werden muss.

Bisher wurden die Menschen in Simbabwe von der Corona-Krise wenig getroffen, denn sie leben meist in kleinen Dörfern und auf Abstand. Doch nun ist dort Winter, und die Menschen halten sich nicht mehr so oft im Freien auf. "Aus Sorge vor der Delta-Variante bleiben alle Schulen weiterhin geschlossen", berichtet Steyer, "für die Kinder gibt es seit mehr als einem Jahr fast keinen Präsenz-Unterricht mehr." Online-Unterricht ist nicht möglich, denn es fehlen die Technik und meist auch der Strom.

In Heidelberg fallen gleichzeitig viele Spenden-Sammlungen, beispielsweise in Schulen, wegen der Corona-Pandemie aus. Um dennoch weiterhin helfen zu können, planen Jutta und Jochen Steyer zwei Benefiz-Konzerte mit der SAP-Sinfonietta im Oktober, jeweils eines in Mannheim und in Heidelberg. Doch schon jetzt bitten sie um Spenden: "Die Kinder sollen nicht verhungern."

Info: Mehr Infos gibt es unter www.herzhdstiftung.de