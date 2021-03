Von Denis Schnur und Anica Edinger

Heidelberg. Die Corona-Zahlen steigen seit Wochen wieder an – auch in Heidelberg. Dennoch sieht Oberbürgermeister Eckart Würzner kein exponentielles Wachstum in der Stadt. Das sagte er am Montag bei einem Pressetermin. "Wir haben die Lage unter Kontrolle, und in den Krankenhäusern ist die Situation momentan noch entspannt. Das ist nicht zu vergleichen mit der Hochphase Ende des vergangenen Jahres", so Würzner weiter. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Infektionsgeschehen in Heidelberg.

Welche Infektionscluster gibt es aktuell? Noch immer fließen laut Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises elf Fälle des Clusters von der Baustelle Czernyring in der Bahnstadt ins Infektionsgeschehen ein. Außerdem gebe es in einem Heidelberger Unternehmen ein weiteres Cluster mit 14 aktiven Fällen, die jedoch nicht alle ihren Wohnsitz in Heidelberg haben. Um welches Unternehmen es sich handelt, sagt das Amt nicht. Laut Würzner sind es nicht zwei, sondern gleich drei bis vier Cluster, die derzeit rund ein Drittel des Infektionsgeschehens ausmachten. "Ohne die läge die Inzidenz weiter unter 50." Eine wichtige Rolle spielten dabei Monteurtrupps auf Baustellen: "In den Gemeinschaftsunterkünften wird es schnell kritisch, wenn Hygieneregeln nicht befolgt werden", so Würzner. "Aber da sind wir massiv hinterher." Zum Glück hätten diese Gruppen in der Regel kaum Kontakt mit den Bewohnern der Stadt.

Wo stecken sich die Menschen sonst an? Laut Gesundheitsamt weiterhin insbesondere im familiären und sozialen Umfeld. Allerdings beobachte das Amt auch eine Zunahme der Fälle in Schulen und Kitas. Bei den Null- bis Zehnjährigen gibt es derzeit 17 aktive Fälle (Vorwoche: 8), bei den Elf- bis 20-Jährigen 22 (Vorwoche: 13).

Wie viele Fälle gibt es derzeit an Schulen und Kitas? Aktuell gibt es laut Gesundheitsamt 13 aktive Fälle in Schulen und sieben in Kitas. Die Stadt hatte die Schulen in der vergangenen Woche mit Selbsttests für alle, die in Präsenz unterrichtet werden, ausgestattet. Ein Stadtsprecher erklärt, dass so rund 10.000 Schnelltests durchgeführt wurden – dabei habe man acht positive Fälle entdeckt. "Die waren alle symptomfrei", betonte Würzner. Das zeige, wie wichtig die Testungen in der Schule seien, da diese Schüler sonst eventuell andere Jugendliche und Lehrer angesteckt hätten.

Wie alt sind die Menschen, die sich infizieren? Das Durchschnittsalter der 189 aktiven Fälle liegt bei 38,7 Jahren. Laut Würzner stecken sich überdurchschnittlich viele Menschen zwischen 35 und 60 Jahren an. Bei den Über-80-Jährigen gebe es kaum mehr Infektionen. "Das zeigt, dass wir mit den Impfungen bereits große Erfolge erzielt haben."

Wo kann man sich testen lassen? Kostenlose Schnelltests in den Aspilos-Testzentren sind bis 8. April ausgebucht. Termine gibt es dagegen auf der neuen Teststation auf dem Schiff "Alt Heidelberg" an der Stadthalle (www.schnelltest-service.de). Auch einige Apotheken bieten Schnelltests an (Übersicht: https://bit.ly/3szRXfk). Ebenso kann man sich in einigen Corona-Schwerpunktpraxen schnelltesten lassen, Übersicht unter www.kvbawue.de/index.php?id=1102.

Wie geht es über Ostern weiter? Die bundesweite Osterruhe wurde wieder zurückgenommen, in Heidelberg will die Stadtverwaltung dennoch in den nächsten zwei Wochen den Betrieb deutlich reduzieren: "Was runtergefahren werden kann, fahren wir runter", so Würzner. Außerdem schicke man so viele Mitarbeiter ins Homeoffice wie möglich. "Wenn wir uns jetzt über Ostern alle deutlich zurückhalten, haben wir danach eine echte Perspektive", so das Stadtoberhaupt. Wer sich dennoch mit anderen Menschen treffen wolle, solle das möglichst draußen und mit Maske und Abstand tun. "Dazu werden wir jetzt auch wieder die Kreise auf der Neckarwiese einzeichnen."

Und danach? Trotz steigender Zahlen ist Würzner optimistisch, dass es in den Wochen nach Ostern zu Öffnungen kommen kann. "Gerade im Kulturbereich ist das zwingend notwendig", so der OB. Grundlage dafür sei einerseits der flächendeckende Einsatz von Schnelltests. Andererseits setzen der Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt bei der Kontaktverfolgung jetzt auf die App "Luca". "Die App sollte jeder auf seinem Smartphone haben – denn sie wird in vielen Einrichtungen künftig eine Art ‚Eintrittskarte‘ sein", so Würzner.