Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Man muss sich Christian Mihr als einen viel beschäftigten Menschen vorstellen. Irgendein Journalist ruft in diesen Zeiten vermutlich immer bei ihm an. Mal, weil sie in Russland einen Investigativ-Journalisten eingesperrt haben. Mal, weil der deutsche Verfassungsschutz Redaktionen überwachen will. Mal, weil es Journalisten in der Türkei mal wieder an den Kragen geht. Als Mihr sich an diesem Abend auf Einladung des studentischen Vereins "Querfeldein" in einen Korbsessel setzt, wirkt er trotz alledem ziemlich entspannt. Wird er gefragt, ob die Pressefreiheit jemals so umstritten wie heute war, antwortet er: "Die Pressefreiheit war schon immer etwas, was erkämpft werden muss."

Vielleicht hat es Christian Mihr ja gerade wegen dieser Nüchternheit, seiner irgendwie schon auffälligen Gelassenheit, auf den Chefsessel von "Reporter ohne Grenzen" geschafft. Seit 2012 ist er Geschäftsführer der wohl wichtigsten Organisation, wenn es um die Verteidigung der Pressefreiheit geht. Dafür reist er durch die ganze Welt, ringt mit Autokraten und Internet-Giganten, führt Interviews. Denn auch wenn es hier, in Deutschland, und überall auf der Erde, immer noch viele Beispiele für guten Journalismus gebe, macht Mihr im voll besetzten Klub K des Karlstorbahnhofs keinen Hehl daraus: "Es hat sich etwas verändert."

Hintergrund Die Geschichte der Organisation beginnt 1985 in Montpellier. Vier französische Journalisten gründen dort "Reporters sans frontières". Unter der deutschen Übersetzung "Reporter ohne Grenzen" entsteht im Jahr 1994 auch hierzulande eine Sektion, ein eingetragener Verein mit Sitz in Berlin. Dieser Verein ist bis heute organisatorisch und finanziell eigenständig, finanziert sich zum größten Teil [+] Lesen Sie mehr Die Geschichte der Organisation beginnt 1985 in Montpellier. Vier französische Journalisten gründen dort "Reporters sans frontières". Unter der deutschen Übersetzung "Reporter ohne Grenzen" entsteht im Jahr 1994 auch hierzulande eine Sektion, ein eingetragener Verein mit Sitz in Berlin. Dieser Verein ist bis heute organisatorisch und finanziell eigenständig, finanziert sich zum größten Teil über Spenden. Die "Rangliste der Pressefreiheit" wird jedes Jahr von "Reporter ohne Grenzen" veröffentlicht und bewertet die Lage der Presse- und Informationsfreiheit in 180 Ländern. Das Ranking beruht auf einem Fragebogen zu unterschiedlichen Aspekten journalistischer Arbeit, den die Organisation an Journalisten, Wissenschaftler, Juristen und Menschenrechtsverteidiger weltweit sowie an ein eigenes Korrespondentennetzwerk verschickt. Die Fragen sind in sechs Kategorien unterteilt: Medienvielfalt, Unabhängigkeit der Medien, journalistisches Arbeitsumfeld und Selbstzensur, rechtliche Rahmenbedingungen, institutionelle Transparenz und Produktionsinfrastruktur. Aus den Antworten wird eine Punktzahl zwischen 0 (optimal) und 100 (schlechtestmöglich) errechnet. Hinzu kommt eine Kategorie für Übergriffe und Gewalttaten gegen Journalisten. Platz eins belegt im aktuellen Ranking Norwegen. Dahinter folgen Finnland und Schweden. Deutschland rangiert auf Platz 13 und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze verbessert. pne

Zwar sei die Zahl getöteter Journalisten weltweit wieder rückgängig, doch gerade in der Europäischen Union, sagt Mihr, hätten die Bedrohungen gegenüber Journalisten zugenommen. "In vielen Demokratien ist die Pressefreiheit einem fundamentalem Angriff ausgesetzt." Das liege nicht unbedingt an einem Vertrauensverlust, sondern daran, dass sich das Misstrauen anders Bahn breche. "Diejenigen 20 bis 30 Prozent einer Gesellschaft, die schon immer Misstrauen gegenüber der Arbeit von Journalisten hatten, können sich jetzt anders ausdrücken", sagt Mihr. Und meint damit vor allem die Welt der sozialen Medien. Diese "Echokammern" förderten Beschimpfungen - und oft auch reale Gewalt.

Journalisten vor Gewalt schützen, vor verbalen und tätlichen Angriffen auf sie und ihre Arbeit, das ist das Ziel von Mihr und "Reporter ohne Grenzen". "Wir finanzieren Anwälte, unterstützen Familien von inhaftierten Journalisten und handeln als Kläger oder Prozessbeobachter", sagt er. Man gebe aber zunehmend auch "digitale Hilfe", denn: "Die Bedrohung im digitalen Raum ist eine der größten." Gerade die schnelle technologische Entwicklung erfordere ständig neues Wissen. Journalisten darauf vorbereiten - für Mihr eine der zentralen Aufgaben der Zeit. Auch, weil man es heute längst nicht mehr nur mit Regierungen zu tun habe, sondern mit weltweit operierenden Plattformen wie Google und Facebook.

Doch egal ob Politiker oder Unternehmen - sie alle fürchten sich vor schlechter Publicity. Und auch dafür ist "Reporter ohne Grenzen" da. "Wir legen uns mit den Mächtigen an", sagt Mihr. Mit anlegen meint er: Kampagnen organisieren, Verletzungen der Pressefreiheit sichtbar machen, Öffentlichkeit schaffen. "Öffentlichkeit ist etwas, was Mächtige ärgert." Dass dieses Konzept aufgehen könne, habe die Vergangenheit gezeigt. Etwa in der Türkei. "Hier führt der Druck von außen immer wieder zu Freilassungen."

Und auch sonst, so viel wird in dem Gespräch mit den Moderatorinnen Anna Maria Stock und Annika Spiegel klar, ist es ja nicht so, dass alles nur schlechter wird. Bestes Beispiel: Äthiopien. Ein Land, das lange im untersten Viertel des Rankings von "Reporter ohne Grenzen" rangierte. Ein Land, in dem heute lange inhaftierte Journalisten wieder ihrer Arbeit nachgehen dürfen, einst blockierte Nachrichtenwebseiten wieder zugänglich sind. Oder: "Panama Papers". Ein Rechercheprojekt, mit dem ein internationaler Verbund von Medien Korruption und Geldwäsche im großen Stil aufdeckte. Für Mihr Paradebeispiel eines "großartigen Journalismus".

Es gibt sie also noch, die Hoffnung auf eine freie Presse, auf gute Berichterstattung. Auch in Zukunft. Was es dafür braucht? Mihr hätte da ein paar Vorschläge. Journalisten empfiehlt er, "akkurat" zu arbeiten, die eigene Arbeit "transparenter zu machen". Mehr Mut zum Selbstbewusstsein: "Wir müssen erzählen, wo Journalismus in der Vergangenheit einen Unterschied gemacht hat." Am Ende aber, und auch das ist ein Fazit dieses Abends, wird es die Kritiker, die Nörgler, wird es Angriffe auf die freie Presse immer geben. Selbst mit gutem Journalismus, sagt Mihr, könne man nicht alle Menschen erreichen. Dafür müsse man woanders ansetzen.