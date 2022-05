Von Nily Rahbar

Heidelberg. Die Geschäftsführerin des Fünf-Sterne-Hotels "Europäischer Hof", Caroline von Kretschmann, sprach am Mittwochabend erstmals ausführlich und öffentlich über ihr Lesbischsein – und setzte damit ein deutliches Zeichen. Bei der "Role Mode Night" – auf Deutsch: Vorbild-Nacht – unterhielt sie sich mit Johannah Illgner, Organisatorin der Reihe "Open Dykes", über ihre Erfahrungen als homosexuelle Frau – beruflich wie privat.

"Ich durfte sein, wie ich bin", beschreibt die 53-Jährige ihre Kindheit. Eine Konstante, die sich in ihrem Familien- und Berufsleben bis heute durchziehe. Sie sei – wie ihr älterer Bruder – dazu ermutigt worden, Karriere zu machen. Heiraten und Familie gründen war kein Muss. Nach ihrem Outing im Alter von 30 Jahren bekam sie "unglaublichen Rückhalt" von ihrer Familie. Dass von Kretschmann mit einer Frau zusammen ist, sei "gar kein Thema" für ihre Eltern gewesen, weswegen sie ihre sexuelle Orientierung bis heute als nichts Besonderes empfindet.

"Diese Freiheit hilft mir jetzt in meinem Sein – privat und geschäftlich", sagt von Kretschmann. Sie wisse aber, dass das ein großes Privileg sei. Veranstaltungen wie die "Role Model Night" sind ihr deshalb eine Herzensangelegenheit, um ihre Unterstützung für andere homosexuelle Frauen im Berufsleben zu zeigen.

Auf die Frage, ob sie ihr Auftreten als Frau im männerdominierten Berufsleben habe anpassen müssen, erwidert die Geschäftsführerin des familiengeführten Luxushotels in der Friedrich-Ebert-Anlage mit Blick auf ihren schwarzen Hosenanzug schmunzelnd: "Man könnte es meinen, wenn man mich so ansieht." Tatsächlich sei sie aber schon immer relativ burschikos gewesen, sie liebe die Farbe Schwarz und trage gerne Hosenanzüge. Ihr Auftreten sei also keine bewusste Entscheidung gewesen, sich in die Männerwelt einzufügen – sondern ein authentischer Ausdruck ihrer Persönlichkeit. Im Berufsalltag habe ihr dieser Kleidungsstil sogar geholfen, da man als Frau unter vielen Männern dann nicht als ganz so exotisch wahrgenommen werde wie andere, konventionell weibliche Frauen. "Ich habe aber ganz viele Freundinnen, die mit Frauen zusammenleben und sich sehr feminin kleiden. Man bräuchte mal ein paar nicht-androgyne Frauen als Vorbilder in der Führung."

Die Welt könne ein bisschen mehr Weiblichkeit gut vertragen, findet von Kretschmann. Und damit meint die Familienunternehmerin nicht nur die nach außen getragene Weiblichkeit. "Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Ambiguitätstoleranz: Diese Kompetenzen sind so wichtig in der heutigen Zeit." Und gerade diese Eigenschaften, würden – ohne pauschalisieren zu wollen – im Durchschnitt dominanter von Frauen präsentiert, meint von Kretschmann.

Deswegen ist die 53-Jährige auch für die Frauenquote. Deutschland hänge sehr hinterher, was die Diversität in Unternehmen, insbesondere in Führungspositionen betreffe. Sie finde es wichtig, als Frau andere Frauen zu unterstützen und ihnen mithilfe von Zuspruch und Wertschätzung mehr Sichtbarkeit zu verschaffen – ohne sie dabei zu bevorzugen. "Gemischte Teams sind einfach viel interessanter und erfolgreicher. Es braucht das Männliche und das Weibliche, und ich glaube, wir alle haben beides in uns."