Heidelberg. (RNZ) Im Bundestag sitzt er seit 2017 nicht mehr, aber doch ist Wolfgang Bosbach (66) immer noch einer der bekanntesten CDU-Politiker - nicht zuletzt, weil er es liebt, sich in Fernseh-Talkshows zu streiten. Zwischen 2012 und 2016 war Bosbach sogar jedes Jahr aufs Neue der Politiker, der an den meisten Talkshows teilnahm.

Bosbach gehörte 23 Jahre dem Deutschen Bundestag an und war unter anderem stellvertretender Fraktionsvorsitzender sowie Vorsitzender des Innenausschusses. Der Innenpolitik-Experte kommt am Mittwoch, 20. März, auf Einladung der Heidelberger CDU in den Animus-Saal des Crowne Plaza Hotels, Kurfürsten-Anlage 1. Beginn der öffentlichen Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Parkmöglichkeiten gibt es in der Tiefgarage des Hotels, deren Einfahrt in der Bahnhofstraße liegt.