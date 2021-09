Am Montag hat das „Global Justice Camp“ an der Neuenheimer Neckarwiese seine Zelte aufgeschlagen. Foto: Dagmar Welker

Von Hannah Reinhard

Heidelberg. "Über 80 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Die meisten Fluchtursachen können auf die Politik des globalen Nordens zurückgeführt werden", eröffnet Ahmad Mohamad das "Global Justice Camp" vor circa 50 Menschen an der Neckarwiese. Organisiert wurde es in Zusammenarbeit zwischen Solicamp Heidelberg und Fridays for Future. Zwei Wochen lang werden die Aktivisten neben den Volleyballfeldern gemeinsam protestieren, um auf die Zusammenhänge zwischen Klimakrise und Flucht aufmerksam zu machen. Tagsüber finden verschiedene Workshops und Vorträge statt, ein Teil der Aktivisten übernachtet in Zelten im Camp.

Zwei Wochen lang wollen Solicamp Heidelberg und Fridays for Future gemeinsam protestieren, um auf die Zusammenhänge zwischen Klimakrise und Flucht aufmerksam zu machen. Foto: Dagmar Welker

"Die Klimakrise raubt jetzt schon vielen Menschen im globalen Süden ihre Lebensgrundlage. Gleichzeitig ist sie aber noch nicht als Fluchtursache anerkannt und Betroffene haben kein Recht auf Asyl. Wir möchten jetzt schon die Weichen dafür legen, dass die Klimakrise einen Fluchtgrund darstellt und Druck machen, da in Zukunft immer mehr Menschen aufgrund der Klimakrise flüchten werden müssen", erklärt Mithily Masilamany, die sich seit gut einem Jahr bei Solicamp Heidelberg engagiert und das Antirassismus-Referat im Studierendenrat Heidelberg innehat.

"Ziel des Camps ist es auch, uns gegenseitig weiterzubilden und die Zusammenhänge zwischen Klimakrise und Flucht besser zu verstehen," macht Line Niedeggen von der Bewegung Fridays for Future deutlich. In ihrer Eröffnungsrede appelliert die 24-Jährige gemeinsam mit Mohamad deshalb auch nicht nur an Politik und Regierungen: "Die privilegierte, reiche Gesellschaft des globalen Nordens muss Verantwortung übernehmen. Denn mit diesen Privilegien kommt die Möglichkeit, sich gegen das bestehende rassistische und koloniale System zu wehren."

Das gemeinsame Organisationsteam von Solicamp Heidelberg und Fridays for Future erwartet bis zu 100 Menschen zu den verschiedenen Workshops und Vorträgen. "Eine einzelne Demonstration erzeugt leider nur für kurze Zeit viel Aufmerksamkeit," berichtet Masilamany. Deshalb haben sich die Aktivisten dazu entschieden, das Camp ganze zwei Wochen lang bestehen zu lassen: "Unser Plan ist es, dass jeder Mensch in Heidelberg in dieser Zeit einmal über uns stolpert."

Der Zusammenschluss zwischen Fridays for Future und dem Solicamp Heidelberg für das "Global Justice Camp" entstand vor allem aus der Ähnlichkeit der Grundforderungen beider Bewegungen. "Man kann einfach nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Deshalb ist es auch wichtig, seine Kräfte zu vereinen und sich zusammenzuschließen, wenn man merkt, dass man für das Gleiche einsteht", resümiert Physikstudentin und Aktivistin Leoni Rath.

Info: Zwei Wochen organisieren die Protestierenden Workshops und Vorträge. Am Donnerstag, 16. September, findet der Thementag Antirassismus statt. Außerdem folgen Tage zu den EU-Außengrenzen, Zement, Klimagerechtigkeit und Kolonialismus und Gewerkschaften. Infos zum Programm: https://global-justice-camp.de.