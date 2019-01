Heidelberg. (rnz/mare) Das Chaos nach dem Fahrbahnwechsel von Bus und Bahn in Heidelberg und Umgebung hat sich langsam beruhigt. Die Gewöhnung an den neuen Rhythmus dauert aber offenbar noch an. Denn Fahrgäste haben aber immer wieder Wünsche geäußert, um die Situation noch weiter zu verbessern. Darauf geht die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) nun ein und wird ab kommenden Montag, 28. Januar, erneut kosmetische Änderungen vornehmen. Diesmal betreffend der Fahrwege der Busse, wie das Unternehmen mitteilt.

"Aufgrund der Baustelle am Hauptbahnhof haben wir eine Ausnahmesituation in Heidelberg und auf die reagieren wir jetzt", erklärt RNV-Sprecher Moritz Feier auf RNZ-Nachfrage die aktuelle Lage. Fahrgäste hätten nämlich Anregungen bezüglich einiger Linien gemacht.

Und diese Reaktion sehen so aus: Die Buslinien 32A, 33, M2 und M3 werden ab Montag neue Routen fahren die E-Bus-Linie 20 in Betrieb gehen.

Die Linie 32A startet nicht mehr wie bisher an der Haltestelle Hauptbahnhof West, sondern am Hauptbahnhof Ost. Sie fährt dann die Haltestellen Stadtwerke, Römerstraße bis zum Alten Hallenbad. Die Haltestellen Volkshochschule und Betriebshof entfallen. Ansonsten fährt die Linie wie gehabt. Der Zweck dieser Änderung: Der Betriebshof soll entlastet werden. "Das haben wir schon länger in der Pipeline", erklärt der RNV-Sprecher. Durch die Großbaustelle am Hauptbahnhof sei der Stopp stark belastet. "Wir wollen die Linie 32 da jetzt raus haben, um hier weniger Verkehr zu haben", so Feier.

Die Linie 33 macht ab Montag in Richtung Emmertsgrund an der neuen Haltestelle Herrenmühle Steig C auf Höhe des Wehrsteigs Station. Dies ist ein Ersatz für die Haltestelle Herrenmühle in der Hauptstraße. Diese wird derzeit nicht angefahren. "Die Fahrgäste haben sich gewünscht, dass ein anderer Steig angefahren wird", nennt Moritz Feier den Grund für diese Änderung.

Ebenso aufgrund von Wünschen der Kunden hält der Moonliner M3 in Richtung Kolbenzeil an einer weiteren Haltestelle. Und zwar am Stopp Albert-Fritz-Straße. der zwischen den Haltestellen Ilse-Krall-Straße und Königsberger Straße liegt. In der Gegenrichtung ändert sich nichts.

Länger geplant ist der Haltestellen-Wechsel des Moonliners M2. Und zwar zwischen den Haltestellen Kranichweg/Stotz und Im Wellengewann. Die Haltestelle Hildastraße fällt komplett weg. Stattdessen steuert der Bus nun die Stopps Jakobsgasse und Ärztehaus an, ehe ab dem Wellengewann wieder die bisherige Route gilt.

"Wir haben nun einen Stichtag gewählt, um die Änderungen vorzunehmen", sagt RNV-Sprecher Feier. Denn: Am Montag startet auch die neue Elektrobus-Linie 20. Die Linie wird dann im 20-Minuten-Takt zwischen 9 und 22 Uhr vom Hauptbahnhof Ost über Kurfürsten-Anlage, Friedrich-Ebert-Anlage und Rathaus/Bergbahn zum Karlsplatz, später auch weiter zum Karlstorbahnhof fahren. Die Linie 20 ersetzt dann die Linie 33E.