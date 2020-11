Von Denis Schnur

Heidelberg. Dass auch der Bund in Heidelbergs neuem Stadtteil in Patrick-Henry-Village (PHV) Wohngebäude errichten will, ist schon länger bekannt. Mittlerweile ist jedoch auch klar, dass er das in ziemlich großem Ausmaß tun wird. Wie Baubürgermeister Jürgen Odszuck im Stadtentwicklungsausschuss am Dienstag erklärte, will die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), die derzeit noch Eigentümerin des kompletten Areals ist, insgesamt 21 Bestandsgebäude im südlichen Zentrum behalten und selbst entwickeln.

Dabei handelt es sich um die Wohngebäude der US-Armee, die am besten erhalten sind und deshalb auch nicht abgerissen werden sollen. In den Zeilenbauten befinden sich vor allem Drei- bis Vierzimmerwohnungen, in denen meist Army-Mitglieder mit ihren Familien lebten. Diese müssten zwar saniert werden, zudem werden die Häuser zum Teil mit Anbauten, zusätzlichen Stockwerken und Balkonen erweitert. Doch das Ziel der Bima ist es, sie zügig als Mietwohnungen auf den Markt zu bringen. Dadurch dass der Bund hier selbst aktiv wird, dürfte das deutlich schneller gehen – und die Stadt kann sich die Investitionen während der Corona-Krise sparen.

Zudem will die Bima sich laut Bürgermeister Odszuck strikt an den Dynamischen Masterplan halten, den die Internationale Bauausstellung für den neuen Stadtteil entwickelt und der Heidelberger Gemeinderat beschlossen hat. "Die findet den nämlich saugut", so der Bürgermeister im Ausschuss, "und will ihn gerne als Partner mit uns umsetzen." Dabei zeige sich die Bundesanstalt auch offen dafür, einzelne Gebäude an gemeinschaftliche Wohnprojekte abzugeben.

Grundsätzlich will die Bima jedoch selbst als Vermieterin auftreten und die Wohnungen vergleichsweise günstig anbieten. Davon dürften zuerst Beamte und Angestellte von Bund und Land profitieren, wie ein Sprecher der Bundesanstalt bereits 2019 gegenüber der RNZ bestätigte: "Die Bima wird die von ihr errichteten Wohnungen grundsätzlich zunächst im Rahmen der Wohnungsfürsorge des Bundes anbieten." Da in PHV jedoch in relativ kurzer Zeit viele Wohneinheiten entstehen werden, dürfte das Angebot die Nachfrage deutlich übersteigen – und damit für alle offenstehen: "Frei bleibende Wohnungen stehen unmittelbar dem freien Markt zur Verfügung."

Über die genauen Pläne wollen Bund und Stadt laut Odszuck demnächst ausführlicher berichten.