Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Hundekot und Müll auf bepflanzten Äckern, Radfahrer, die mit einem Affenzahn über Feldwege rasen, Spaziergänger, die die Wege in voller Breite für sich beanspruchen – all das gab es eigentlich schon immer.

Doch seit Beginn der Corona-Krise werden die Felder in den Stadtteilen immer mehr zum beliebten Ausflugsziel. Das hat Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Deshalb starteten die Gemeinderatsfraktionen von CDU und "Die Heidelberger" jetzt eine Aufklärungskampagne für ein besseres Miteinander mit sogenannten Feldrandschildern. Sie werden an den Anbauflächen in Kirchheim, Rohrbach, Wieblingen, Pfaffengrund und Handschuhsheim aufgestellt. "Wir machen Brötchen am Halm" oder "Wir machen Futter am Stiel" – mit diesen und anderen Sätzen werben die Plakate für mehr Rücksicht für die Landwirtschaft.

Zum Auftakt gab es eine Plakat-Präsentation im Kirchheimer Feld. Für "mehr Ordnung" innerhalb der landwirtschaftlich genutzten Flächen plädierte der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Gradel. "Früher gab es mal einen Feldschütz", sagte Larissa Winter-Horn. Hintergrund ist, dass die Fraktionen mit ihrer Anfrage beim Umweltamt, ob die Feldwege nicht vom Kommunalen Ordnungsdienst überwacht werden könnten, gescheitert waren. Keine Zeit, kein Geld – so soll die Begründung gelautet haben. Schon bei der Gemeinderatssitzung im November war die Situation in den Feldern ein Thema, wurde dann aber in den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität verwiesen, der Mitte Mai wieder tagt. Beim Ortstermin äußerte der CDU-Kreisvorsitzende Alexander Föhr Verständnis dafür, dass die Menschen "nach draußen drängen" und zitierte einen Virologen, der sich für "mehr Open Air, weniger Lockdown" stark machte, weil die Ansteckungsgefahr an der frischen Luft gleich Null sei. Winter-Horn berichtete, dass eine Agentur für Agrarkommunikation die Plakate, die "markige Sprüche, aber nicht zu viele Regeln" vermitteln, entworfen habe. Was die Stadt angehe, laufe trotz grüner Mehrheit einiges in die falsche Richtung, so ihre Kritik.

Sie berichtete außerdem von Vandalismus in Feldern und in den Weinbergen auf Rohrbacher Gemarkung. Ein Landwirt aus Wieblingen klagte über zu viele frei laufende Hunde und Diebstahl von Blumen auf Sonnenblumenfeldern. "Mit denen verdienen wir ja nichts, die legen wir als Nahrungsquelle für Insekten an", betonte er. Gleiches gelte auch für sogenannte "Blühstreifen" am Feldrand. Auch sind die Regeln offenbar vielen Feldbesuchern nicht klar. Dass Traktoren auf Feldwegen entgegenkommenden Fußgängern und Fahrradfahrern allein ob ihrer Größe nicht so einfach ausweichen können. Letztlich waren sich alle einig: Es ist Rücksicht von beiden Seiten gefordert. Vielleicht schaffen die Feldrandschilder ja etwas mehr Sensibilität, damit alle in der Corona-Krise die Felder rund um Heidelberg gemeinsam zufrieden nutzen können.