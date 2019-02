Heidelberg-Boxberg. (kaz) Bei "eitel Sonnenschein" 2018 lief die Solaranlage auf dem Dach der Hotelfachschule auf dem Boxberg zu ihrer bisherigen Höchstleistung auf. Sie produzierte rund 24.000 Kilowattstunden Strom, was in etwa dem Jahresbedarf von zehn Haushalten entspricht. Dabei ist sie wie vergleichbare Anlagen auf der Volkshochschule in Bergheim und der Kurpfalzschule in Kirchheim schon 20 Jahre alt. Damals gründete der Physiker und Innovationsmanager Manfred Stolzenburg die "Solar I GbR".

Die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts finanzierte die Installation der Solarstrom-Gemeinschaftsanlagen. Im Gegenzug garantierte die Stadt nach einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss die "kostendeckende Einspeisevergütung". Laut Oberbürgermeister Eckart Würzner war dies eine absolute "Pionierleistung" mit Auswirkungen bis in die Bundesregierung, die daraufhin das "Erneuerbare-Energien-Gesetz" einführte. In Heidelberg ist der 20-Jahres-Vertrag mit der Betreibergesellschaft ausgelaufen. Nun übernimmt die Stadtwerke Energie GmbH mit Prokurist Peter Erbe an der Spitze den Betrieb. Aus diesem Anlass gab es für die Beteiligten einen Empfang in der Hotelfachschule samt Gruppenfoto vor den Modulen.

Ein Stockwerk höher ist fast die gesamte Fläche mit Sonnenkollektoren bestückt. Wie es hieß, kostete der Bau der Anlage 1999 rund 300.000 Mark. Laut Stolzenberg war sie wiederum Vorbild für jene, die vor dem Weltklimagipfel in Bonn auf der dortigen Beethoven-Halle entstand. In Heidelberg sieht er angesichts der sich entwickelnden Stadtteile noch viel Potenzial, um "neue Ideen in der Praxis zu erproben". Bei der Energieversorgung gehe der Trend zu Dezentralisierung. Zu warten "bis die Technik reif ist", sei der falsche Ansatz.

In Heidelberg gibt es derzeit 738 Solaranlagen. An die im letzten Frühjahr gestartete "Solarkampagne Sonnenstrom - Energie vom Dach" erinnerte deshalb die Leiterin des Amtes für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie, Sabine Lachenicht. Geboten wird ein kostenloses Beratungsgespräch, wahlweise im städtischen Büro oder zu Hause. Eigentümer, Vermieter und Mieter dürfen sich gleichermaßen angesprochen fühlen. Hilfreich ist dabei die "Checkliste", mit der sich die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage berechnen lässt.

Info: Weitere Infos im Internet unter www.heidelberg.de/sonnenstrom. Eine Solar-Hotline gibt es unter Telefon 06221/58-18141 oder per E-Mail an: sonnenstrom@heidelberg.de