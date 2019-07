Heidelberg-Boxberg. (pop) Um Punkt 18 Uhr eröffnete Isolde Greßler vom OB-Referat die letzte Sitzung des Bezirksbeirates in bisheriger Formation. Und um Punkt 18.01 beendet sie diese aufgrund nichtgegebener Beschlussfähigkeit. Viele Mitglieder hatten sich dazu entschieden, nicht leise, sondern überhaupt nicht Servus zu sagen. Womöglich lag es an der nicht allzu umfangreichen Tagesordnung mit gerade einmal drei Punkten. Für jene Bezirksbeiräte, die ebenso wie die frischgebackene Stadtteilvereinsvorsitzende Renate Deutschmann und der Kinderbeauftragte Ralf Kelle gekommen waren, eine blöde Situation.

Man entschied sich jedoch, zu bleiben, was Kelle die Gelegenheit dazu gab, ein aus seiner Sicht großes Ärgernis zur Diskussion zu stellen. Seiner Meinung nach gebe es auf dem Boxberg - auf dem ein gewisses Überalterungsproblem in der Bevölkerungsstruktur nicht von der Hand zu weisen ist -, durchaus eine "Reihe von Eltern, die sich gerne engagieren möchten".

Sie interessierten sich zum einen für "alles, was die Zukunft der Waldparkschule anbelangt", zum anderen für "alles, was in der Waldparkschule geschehen ist". Konkret hätten diese Eltern gleich eine "Reihe von Kritikpunkten ermittelt", die dann an das Landschafts- und Forstamt der Stadt weitergeleitet worden sei. Das Problem: Einige Reparaturarbeiten sind durchgeführt worden, andere jedoch nicht.

So wurde das Kinderspielgerät auf dem Schulhof der Waldparkschule, dessen Fallschutzmatten seit geraumer Zeit defekt sind - wodurch es gefährlich für Kinder ist -, nicht repariert. Laut Kelle kam es, wie es kommen musste: Ein Kind stürzte und verletzte sich.

Daraufhin sei dessen Mutter bei Ingo Smolka, dem Ehrenamtsvorgänger Deutschmanns, vorstellig geworden. Woraufhin wiederum dieser einen "harschen Brief an den zuständigen Regiebetrieb geschrieben" habe. Das Gerät sei zu sperren. "Das ist umgehend erfolgt", so Kelle.

Den Kinderbeauftragten wurmt jedoch nach wie vor, dass Eltern, die sich intensiv einbringen wollen, derart vor den Kopf gestoßen werden. Dieser Vorgang müsse deswegen im neuformierten Bezirksbeirat nochmal diskutiert werden.