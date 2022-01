Heidelberg. (jus) Das Kulturhaus Karlstorbahnhof zieht in diesem Jahr mit all seinen Sparten von der Altstadt auf die Campbell Barracks in die Südstadt. Doch das alte Gebäude soll, geht es nach der Heidelberger SPD, auch künftig als soziokulturelles Zentrum genutzt werden. Ganz konkret setzt sich der SPD-Ortsverein Altstadt-Schlierbach dafür ein, dass die Spielstätte des kommunalen Kinos im historischen Gebäude Karlstorbahnhof erhalten bleibt.

Aber ist das überhaupt machbar? Und wenn ja, wie? Um diese und weitere Fragen zu klären, lädt der SPD-Ortsverein zu zwei Informations- und Diskussionsveranstaltungen ein. Zunächst ist an diesem Montag, 17. Januar, Claus Schmitt vom Verein Medienforum, dem Träger des Karlstorkinos, zu Gast. Er wird darüber sprechen, wie das Medienforum einen zweiten Kinostandort umsetzen möchte.

Am Mittwoch, 2. Februar, referiert dann die SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster zum aktuellen, politischen Stand der Entwicklungen. Alle Interessierten können digital unter dem Link meet.jit.si/OVAltstadt-Schlierbach teilnehmen. Die Veranstaltungen gehen jeweils von 19 bis 20.30 Uhr.