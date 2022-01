In ihrer Kindheit nahm sie Maschinen oder Bauteile auseinander, heute erforscht sie die Entwicklung von Genen: Eileen Furlong. Die Biologin stammt aus Irland und arbeitet nun schon seit zwei Jahrzehnten in Heidelberg. Foto: Kinga Ludowiecka / EMBL

Von Steffen Blatt

Heidelberg. Eins ist Dr. Eileen Furlong ganz wichtig: "Ich bin sehr stolz auf mein Team und dankbar für seine Arbeit. Das gilt auch für die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Die Biologin weiß, dass Spitzenforschung keine Einzelleistung ist. Und darum gehört ihrer Mannschaft auch ein Teil des Leibniz-Preises der Deutschen Forschungsgemeinschaft, mit dem Furlong kürzlich ausgezeichnet wurde. Dank des renommierten Forschungsprogramms kann die Leiterin der Abteilung Genombiologie am Europäischen Molekularbiologielabor (EMBL) in Heidelberg nun über sieben Jahre ein Preisgeld von 2,5 Millionen Euro abrufen.

Das Porträt

Furlong forscht mit ihrem Team zu allgemeinen Prinzipien der Genomregulierung. Das Genom bezeichnet die Gesamtheit aller Träger von Erbinformationen einer Zelle. Furlongs international zusammengesetzte Gruppe beschäftigt sich mit bestimmten Kontrollelementen der DNA, sogenannten Enhancern, auf Deutsch: Verstärkern. Sie regulieren, wann bestimmte Gene aktiviert werden. Damit sind sie entscheidend für die Entwicklung von Embryonen – funktionieren die Enhancer nicht richtig, kann das schwerste Defekte oder Krankheiten zur Folge haben. Ihre Eigenschaften und Wirkungsweisen besser zu verstehen, ist ein wichtiger Beitrag zum Verständnis der Entwicklung von Zellen zu Organismen.

Furlong hat für ihre nun ausgezeichnete Arbeit als eine der ersten Forschenden verschiedene biologische Techniken kombiniert sowie Computermodelle und maschinelles Lernen miteinbezogen, um die Mechanismen zu erforschen, welche die gesamte Komplexität eines sich entwickelnden Embryos kontrollieren. Damit erweiterte sie die klassische Entwicklungsbiologie um neue Methoden. "Wir können durch Experimente etwa aktive und inaktive Enhancer sichtbar machen. Für die Analyse der Daten benötigen wir auch Informatik-Experten", erklärt die Forscherin den interdisziplinären Ansatz.

Rückblickend scheint die Basis für diese Kombination von Biologie und Technik schon in Furlongs Kindheit in Irland gelegt worden zu sein. Sie wuchs auf einer Farm im County Wicklow im Südosten des Landes auf, südlich der Hauptstadt Dublin. "Ich war umgeben von Natur, und mein Vater erklärte mir alles über die Tiere und Pflanzen. Gleichzeitig hatte ich großes Interesse an Technik", erzählt Furlong im Gespräch mit der RNZ. Schon früh nahm sie alte Maschinen oder Fernseher auseinander, wollte wissen, wie sie funktionieren – und später dann, wie eine Zelle funktioniert und wie daraus ein ganzer Organismus wird.

So landete sie beim Biologiestudium und schließlich bei der Entwicklungsbiologie. "Mich hat fasziniert, dass alle Zellen dieselbe DNA haben, aber ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen. Manche werden zu Gehirnzellen, manche zu Muskeln oder Haut." Und bei diesem Prozess spielen die Enhancer eine entscheidende Rolle.

"Der Leibniz-Preis gibt uns natürlich eine gewisse finanzielle Sicherheit, und wir haben die Möglichkeit, noch mehr Grundlagenforschung zu betreiben, bei der man nicht immer weiß, wo sie hinführt", sagt Furlong. Genau mit diesem Ansatz ist sie so weit gekommen – und lobt Deutschland dafür, dass hier die Grundlagenforschung mehr geschätzt wird als in anderen Ländern, wo häufiger die schnelle Umsetzung in konkrete Anwendungen gefördert (und gefordert) wird. "Hier ist das anders, und das ist sehr vorausschauend. Das zieht viele internationale Wissenschaftler an."

Sie selbst forscht an Fruchtfliegen der Art Drosophila melanogaster, die in der Genetik und der Entwicklungsbiologie beliebte Studienobjekte sind. "Die fundamentalen Enhancer-Mechanismen, die wir in deren Genom feststellen, sind dieselben, die auch beim Menschen wirken", erklärt Furlong. Zudem sind 70 Prozent der Gene in Fruchtfliegen auch beim Menschen vorhanden. Damit können Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung durchaus übertragen werden.

Nach Stationen am University College in Dublin und im kalifornischen Stanford kam Furlong 2002 ans EMBL, zuerst als Gruppenleiterin, seit 2009 als Chefin der Abteilung Genombiologie. Es gefällt ihr in Heidelberg, nicht nur wegen des attraktiven Jobs. "Auch mein Mann liebt die Stadt, mein Sohn kam hier auf die Welt und spricht fließend Deutsch", erzählt Furlong. Sie ist mit ihrer Familie am Neckar heimisch geworden – keine Selbstverständlichkeit in den Naturwissenschaften, wo der nächste Umzug nur ein Stellenangebot entfernt ist. Doch ebenso hängt sie noch an ihrem Geburtsland. Das Zoom-Gespräch mit der RNZ führt sie von Irland aus. "Und wenn wir die Familie hier besuchen, sage ich immer: ‚Ich fliege nach Hause‘".